Kim Zuluaga revela con quién tendría dificultades en La casa de los famosos: “Va a haber rivalidad”

Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos 3, habló sobre las personas con las que podría tener inconvenientes en el reality.

Kim Zuluaga reveló con quienes podría tener rivalidad
Kim Zuluaga habló sobre posibles 'choques' en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La DJ y creadora de contenido Kim Zuluaga continúa generando conversación al compartir detalles sobre cómo sería su convivencia en de La casa de los famosos 3, si logra asegurar su cupo. Sus declaraciones llamaron la atención por las dinámicas que cree que podrían surgir con algunos participantes.

¿Con quién podría ‘chocar’ Kim Zuluaga en La casa de los famosos 3?

Kim Zuluaga explicó que podría tener problemas de convivencia con personas que tengan una personalidad similar a la suya. Señala que los participantes directos, con carácter marcado y que entienden que el formato exige interacción constante, podrían generar tensiones en su proceso.

¿Con quién podría 'chocar' Kim Zuluaga en La casa de los famosos 3?
Kim Zuluaga reveló con qué tipo de personas podría tener inconvenientes / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con la aspirante, este tipo de perfiles podría crear una rivalidad basada en la competencia y en la necesidad de mantener el ritmo del programa. Destaca que, coincidir con alguien que piense y actúe de manera parecida a la suya, puede generar momentos de tensión por la forma en la que ambos manejarían las dinámicas del juego.

Aun así, afirma que su enfoque estaría en mantener su autenticidad y mostrar su personalidad sin modificar su comportamiento de acuerdo a las diferencias.

¿Con quién se aliaría Kim Zuluaga en La casa de los famosos?

Kim también habló sobre la posibilidad de formar alianzas dentro del programa. Explica que, si bien muchos participantes consideran estas estrategias necesarias, ella preferiría no depender de acuerdos con otros concursantes.

Según afirma, las alianzas pueden debilitarse con facilidad y, en varios casos, las personas actúan según su conveniencia. Por este motivo, aseguró que prefiere concentrarse en construir una conexión sólida con el público, destacando que ese sería su mejor equipo para avanzar en el formato.

(Ver desde el minuto 1:21)

Para Kim, la competencia es individual y el reto principal consiste en mantenerse fiel a su manera de ser, sin comprometer sus decisiones por presiones externas.

¿Kim Zuluaga estará en La casa de los famosos?

Kim hace parte de la octava lista de aspirantes que buscan su cupo en La casa de los famosos 3. La DJ asegura que su estrategia en el reality se basará en mostrarse tal cual es y en mantener su estilo directo.

¿Kim Zuluaga estará en La casa de los famosos?
Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Afirma que no está en busca del amor, pues dejó de creer en los llamados príncipes azules desde hace tiempo. Sin embargo, no descarta por completo conocer a alguien que la haga cambiar de opinión.

Por el momento, los fans continúan votando por ella y por sus otras aspirantes favoritas. Si ya tienes la tuya, también puedes hacerlo. Solo debes ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com y seleccionar el nombre que desees. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo, 14 de diciembre, a las 4:00 p.m.

