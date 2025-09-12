Feid rompió el silencio y reveló con quién pasó la Noche de Velitas, ¿con Karol G?

K

arol G y Feid tienen a sus seguidores llenos de dudas sobre el estado de su relación amorosa, luego de varios rumores en las últimas semanas señalan que esta habría llegado a su final.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Feid y Karol G pasaron el Día de Velitas juntos?

La pareja empezó a dejarse de mostrar junta desde hace más de un mes y cada vez era más evidente su distanciamiento luego que Karol G asistiera a varios eventos en donde fue galardonada sin Feid.

A este distanciamiento se sumó que la pareja dejara de publicar contenido juntos en redes sociales y que hasta llegaran a dejarse de seguir en algunas de sus redes.

Sin embargo, la pareja no ha salido a confirmar o desmentir que terminaron, por lo que la duda invade a sus fans. En esta época decembrina en donde las reuniones familiares son más constantes, para muchos sería la prueba clave de si están o no.

Precisamente, muchos estuvieron atentos a las redes de ambos para ver si celebraron la Noche de Velitas juntos. El reguetonero fue el encargado de mostrar cómo celebró esta fecha.

Feid mostró cómo celebró la Noche de Velitas. (AFP/ Mike Coppola)

Artículos relacionados Laura de León Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

¿Cómo celebró Feid la Noche de Velitas?

Feid compartió un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en el que reveló que celebró esta fecha haciendo lo que más le gusta, cantando.

El reguetonero mostró que celebró esta fecha junto a varios colegas suyos en dos países diferentes, en Puerto Rico y su tierra natal.

En las fotos se dejó ver acompañado de Silvestre Dangond, Ryan Castro, Ñejo, entre otros artistas, quienes fueron su compañía en esta noche tan especial para los colombianos.

Feid junto a este carrusel de fotografías dejó un mensaje en el que no dio muestras de estar sintiéndose mal, y por el contrario catalogó esta fecha como una gran celebración.

Prendiendo velitas desde Puerto Rico y Rematando en Medellín, buenos aires, la pasamos una chimba !!!! ¿qué hay pa’ hacer el otro finde pueeeees?

Artículos relacionados Yeferson Cossio Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió grave accidente de tránsito: el carro quedó volcado

¿Qué se sabe de la aparente ruptura de Karol G y Feid?

Como era de esperarse esta publicación de Feid vuelve a mostrarlo sin la compañía de Karol G, algo que sigue aumentando las especulaciones sobre su aparente ruptura.

Precisamente, en los comentarios al reguetonero le han estado preguntando por La Bichota, sin embargo, la artista paisa brilló por su ausencia en los comentarios y reacciones.

Cabe resaltar que, Karol G no publicó nada sobre cómo celebro la Noche de Velitas, pero se sabe que está aprovechando este último mes del año para estar junto a su familia y amigos.