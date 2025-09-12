Paola Jara sorprende al revelar nuevos detalles del rostro de Emilia, ¿igualita a ella?

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más habladas y comentadas en el último mes en Colombia, esto por el nacimiento de su primera hija juntos, Emilia.

¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia?

El nacimiento de Emilia tiene encantados a los seguidores de la pareja de artistas que no se pierde ningún detalle de sus redes sociales para conocer nuevos detalles de la bebé.

Durante este primer mes de la menor, Paola y Jessi, decidieron alejarse de las redes sociales y de sus compromisos para dedicarse de lleno a su crecimiento y a disfrutar de esta etapa juntos.

Sin embargo, en estos últimos días ambos han reaparecido en sus redes para compartir nuevos detalles de la menor y de cómo ha sido esta etapa, mostrándose encantados.

Asimismo, algo que tiene locos a los seguidores de ambos es conocer el rostro de la menor, algo que la pareja aseguró que no haría, pero ha dejado ver algunos detalles de su físico de a poco.

Paola Jara reveló nuevos detalles de Emilia. (Fotos AFP y Freepik)

¿Cuál fue la foto de Paola Jara junto a su hija que dejó ver detalles de su rostro?

Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de su hija Emilia en la que dejó ver un poco más de su rostro, específicamente el mentón y parte de la cabeza cubierta con un gorro, mientras tapó el resto con un emoji de corazón.

Aunque fue apenas un pequeño vistazo, bastó para desatar la emoción y la curiosidad de sus fans. En la instantánea se dejó ver haciéndole gestos y mirándola fijamente.

Junto a la emotiva imagen, Paola Jara dejó la canción "No me cansaré de amarte" de Cazz, en donde expresó todo el amor y encanto que siente por su bebé.

Para qué otra vida si lo que pedí llegó con tu nombre como un frenesí



Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos aseguraron que Emilia heredó los rasgos de Paola Jara, mientras otros afirmaron que es una mezcla perfecta con Jessi Uribe.

Lo que sí quedó claro es que la niña tiene cautivados a los seguidores de ambos artistas, quienes celebran cada nuevo detalle que la pareja comparte.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

La pareja de artistas meses antes del nacimiento de Emilia se sinceró con sus seguidores sobre la decisión que habían tomado de mostrar el rostro de la menor.

Jessi Uribe aseguró que esta decisión había sido impulsada por él luego de su experiencia en redes con sus otros cuatro hijos fruto de su relación con Sandra Barrios.

El artista aseguró que en redes había mucha gente malintencionada que lanzaba fuertes comentarios sin imaginarse o medir el daño que pueden causar en la persona o en sus familiares. Por esta razón, la pareja anunció que no mostrará el rostro de Emilia.