Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura G reveló que no volvería a Dubái y aclaró si tiene novio

La modelo Laura González se sinceró sobre visitar Dubái y cómo está su situación sentimental.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Laura G sobre Dubai
Laura G despeja dudas sobre su situación sentimental/Canal RCN

La modelo Laura G despejó varias inquietudes sobre su vida personal luego de su polémica con su expareja Juan Martín Moreno.

Artículos relacionados

¿Laura G volvería a Dubái?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre su controversia.

Laura g sobre dubai

Un seguidor le preguntó si le gustaría que la invitara a Dubái, a lo que ella con humor destacó que no, pues recordemos que, su exnovio lo conoció en dicho lugar.

"No, por favor no, yo ya viví en Dubái, todo con Dubái, pero no quiero saber anda de Dubái, hay muchos destinos, muchos por conocer, Dubái no, no, no", expresó.

Cabe destacar que, luego del pleito público que protagonizó con su exnovio, este se dio una nueva oportunidad en el amor presumiendo a su nueva pareja, de quien se le ha visto muy enamorado.

Artículos relacionados

¿Laura G tiene novio?

Asimismo, le preguntaron sobre su situación sentimental, a lo que ella destacó que era de las preguntas que más le hacían por lo que veía necesario responderla y aclararla destacando que está soltera.

laura g esta soltera

"Soltera bebés, no tengo pareja en estos momentos", dijo.

De igual manera, indicó que sueña con casarse y formar una familia, pues reiteró que como lo confesó en La casa de los famosos Colombia sueña con ser madre, pues es uno de sus mayores anhelos.

Por ahora, la modelo sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre tipa de belleza, estilo de vida y proyectos labores con los que suele cautivar a sus fieles admiradores.

Asimismo, sigue al frente de su emprendimiento de ropa deportiva con la que tiene una gran acogida entre el público.

Artículos relacionados

Sus fanáticos siguen a la expectativa de sus publicaciones y de lo que pueda seguir pasando con ella y su situación sentimental, mencionando que esperan verla enamorada muy pronto, aunque otros no han tardado en seguir criticándola y recordarle sus diferencias con la influenciadora Karina García, quien está disfrutando del éxito que está teniendo con el público de República Dominicana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Giovanny Ayala sorprende al revelar lo que hace tras secuestro de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala se sinceró sobre las secuelas que aún enfrenta tras la liberación de su hijo

Giovanny Ayala reveló la rutina nocturna que adoptó para sobrellevar las secuelas que le dejó el secuestro de su hijo Miguel Ayala.

Marcela Reyes y Manuela Gómez juntas Manuela Gómez

Sale a la luz video que dejó ver la verdadera relación entre Marcela Reyes y Manuela Gómez

Un video que comenzó a circular en redes reveló detalles inesperados sobre la supuesta enemistad entre Marcela Reyes y Manuela Gómez.

Paola Jara revela nuevos detalles de Emilia Paola Jara

Paola Jara sorprende al revelar nuevos detalles del rostro de Emilia, ¿igualita a ella?

Paola Jara volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una foto en la que reveló nuevos detalles del rostro de su hija Emilia.

Lo más superlike

Ángela Aguilar

Familia destroza piñata con el rostro de Ángela Aguilar y abre debate en redes sociales: "esto es por Inti"

En redes circula un video que muestra a una familia destrozando una piñata con el rostro de Ángela Aguilar, generando debate.

China presenta su primer robo tipo 'Terminator' Viral

China presenta robot humanoide tipo 'Terminator' capaz de combatir como un soldado real

Feid mostró cómo celebró el Día de Velitas Feid

Feid rompió el silencio y reveló con quién pasó la Noche de Velitas, ¿con Karol G?

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres La casa de los famosos

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo