Laura G reveló que no volvería a Dubái y aclaró si tiene novio

La modelo Laura G despejó varias inquietudes sobre su vida personal luego de su polémica con su expareja Juan Martín Moreno.

¿Laura G volvería a Dubái?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre su controversia.

Un seguidor le preguntó si le gustaría que la invitara a Dubái, a lo que ella con humor destacó que no, pues recordemos que, su exnovio lo conoció en dicho lugar.

"No, por favor no, yo ya viví en Dubái, todo con Dubái, pero no quiero saber anda de Dubái, hay muchos destinos, muchos por conocer, Dubái no, no, no", expresó.

Cabe destacar que, luego del pleito público que protagonizó con su exnovio, este se dio una nueva oportunidad en el amor presumiendo a su nueva pareja, de quien se le ha visto muy enamorado.

¿Laura G tiene novio?

Asimismo, le preguntaron sobre su situación sentimental, a lo que ella destacó que era de las preguntas que más le hacían por lo que veía necesario responderla y aclararla destacando que está soltera.

"Soltera bebés, no tengo pareja en estos momentos", dijo.

De igual manera, indicó que sueña con casarse y formar una familia, pues reiteró que como lo confesó en La casa de los famosos Colombia sueña con ser madre, pues es uno de sus mayores anhelos.

Por ahora, la modelo sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre tipa de belleza, estilo de vida y proyectos labores con los que suele cautivar a sus fieles admiradores.

Asimismo, sigue al frente de su emprendimiento de ropa deportiva con la que tiene una gran acogida entre el público.

Sus fanáticos siguen a la expectativa de sus publicaciones y de lo que pueda seguir pasando con ella y su situación sentimental, mencionando que esperan verla enamorada muy pronto, aunque otros no han tardado en seguir criticándola y recordarle sus diferencias con la influenciadora Karina García, quien está disfrutando del éxito que está teniendo con el público de República Dominicana.