Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

Durante una entrevista en el programa ¿Qué hay pa' dañar?, Mila Arbeláez conversó sobre su percepción de Alexa Torres, participante confirmada de La casa de los famosos 3, y aclaró cómo enfrentaría un posible encuentro dentro del reality.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Qué opina Mila Arbeláez de Alexa Torres?

En el espacio de la entrevista, Mila reveló lo que piensa acerca de la presencia de Alexa Torres en La casa de los famosos. Explicó que aunque la conoce desde hace algún tiempo, su interacción no ha sido cercana.

Esto dijo Mila Arbeláez de Alexa Torres / (Fotos del Canal RCN)

Según Mila, en su momento sintió que Alexa tenía una actitud “pesadita”, pero aclaró que esa impresión podría responder a una estrategia utilizada por la participante en la etapa de votaciones del reality.

Pese a ello, reveló que no suele tener conflictos a menos que alguien actúe de manera directa en su contra. Por eso, señaló que, si Alexa mantiene su postura sin involucrarse en situaciones personales con ella, no ve motivos para un choque entre ambas.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reacciona a profunda opinión por su aparición con Salomón Bustamante

¿Qué dijo Mila Arbeláez de la gente hipócrita?

En la entrevista, Mila aseguró que si pudiera tener un superpoder, sería: leer mentes. Menciona que, en su experiencia, se ha encontrado con personas que actúan de manera poco auténtica. Para ella, identificar las intenciones de quienes la rodean facilita tomar distancia y evitar situaciones que generen tensión.

Ver desde el minuto 57:16

Mila comentó que, cuando percibe comportamientos que no coinciden con la forma como las personas se expresan, prefiere retirarse antes de entrar en discusiones. Afirma que esa sería una de las herramientas que usaría si llegara a compartir espacios con otros aspirantes dentro del reality.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Miss Punta Cana dice que Andrea Valdiri copió una de sus fotos: "Pasa una línea de irrespeto"

¿Mila Arbeláez estará en La casa de los famosos?

Actualmente, Mila Arbeláez forma parte del octavo grupo de aspirantes que buscan ingresar a La casa de los famosos 3. Su permanencia en la lista depende de la decisión del público, que continúa evaluando cuál de los candidatos tendrá un cupo definitivo en el programa.

Mila Arbeláez, aspirante a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Los fans continúan votando por sus aspirantes favoritas. Si ya tienes la tuya, también puedes hacerlo. Solo debes ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com y seleccionar el nombre que desees. Las votaciones estarán disponibles hasta el domingo, 14 de diciembre, a las 4:00 p.m.