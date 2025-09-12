Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León reacciona a profunda opinión por su aparición con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció luego de aparecer con Salomón Bustamante y romper las especulaciones de separación.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Laura de León, Salomón Bustamante
Laura de León reacciona a profunda opinión por su aparición con Salomón Bustamante | Foto del Canal RCN.

En pleno Día de velitas, la pareja conformada por la actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamante apareció, luego de desatar rumores de que se habían separado.

¿Por qué se decía que Laura de León y Salomón Bustamante habrían terminado?

Desde hace un buen tiempo, comenzó a crecer la especulación de que el matrimonio entre la actriz y el presentador había terminado, ninguno de los dos dieron declaraciones.

Ante esto, mientras que algunos decían que se acabó el amor, otros defendían que simple y sencillamente decidieron tener su relación en privado y alejada de las redes sociales.

Laura de León, Salomón Bustamante
Laura de León y Salomón Bustamante siguen juntos | Foto del Canal RCN.

Pues bien, los rumores quedaron a un lado porque en la reciente celebración de velitas Laura de León se mostró muy alegre junto a su familia y lo que capturó el interés es que estaba con Salomón Bustamante.

Aunque no hubo una fotografía principal de los dos, Laura de León publicó una instantánea en la que se ve su sonrisa junto al rostro de Salomón, ambos cerca y derrochando cariño.

Por su parte, Salomón publicó un video en el que está bailando con una mujer, pero no se le ve el rostro. No obstante, al hacer una recopilación, se descubrió que efectivamente la mujer del clip es su compañera sentimental.

¿Cuál fue la reacción de Laura de León a comentario sobre la vida privada?

Luego de las publicaciones en Instagram, las reacciones y posturas de los seguidores de la pareja hicieron eco. En ese sentido, hubo un comentario sobre la vida privada que a la actriz le agradó y respondió.

"Es admirable y de aplaudir como entendiste la diferencia entre vida privada y redes sociales, algo que muy pocos entienden. Felicidades, Laura de León", escribió una usuaria digital.

Laura de León
Laura de León reaccionó a comentario sobre la vida privada | Foto del Canal RCN.

Ante la opinión, Laura de León le dio 'me gusta' al comentario de la internauta, a la vez que reaccionó con dos emojis: uno de manos alabando y el otro de un corazón de color rojo.

Así las cosas, todo apunta a que Laura de León y Salomón Bustamante siguen juntos, y la decisión que tomaron fue dejar de presumir su vínculo amoroso en las plataformas de interacción digital.

