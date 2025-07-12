Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

La noticia llegó directamente desde las redes sociales de Raúl Calle, recordado por su participación en la cuarta temporada de MasterChef Ecuador.

El cocinero compartió junto a su esposa, la psicóloga y coach de vida Dalice Pozo, una serie de imágenes con las que confirmaron que esperan a su primer bebé. El anuncio rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron este nuevo paso en su vida familiar.

En el carrusel publicado por la pareja se puede ver a Raúl usando una gorra azul con la palabra dad, mientras Dalice lleva una rosada que dice mom. También compartieron una foto en la que sostienen unos pequeños zapatos de bebé, símbolo del nuevo integrante que llegará a su hogar.

En la última imagen aparecen tomados de la mano, sonriendo y mostrando los zapatitos, reflejando la emoción que viven en esta etapa.

¿Quién fue el exparticipante de MasterChef que anunció que sería papá?

Dalice acompañó las fotos con un mensaje en el que expresó su agradecimiento y felicidad. Contó que este embarazo representa un momento especial para ella y destacó que llega en el tiempo que considera adecuado.

Además, agradeció a su esposo por acompañarla y señaló que ambos se preparan para asumir este nuevo rol como equipo.

Por su parte, Raúl también compartió sus propias palabras, explicando con humor que intentó pedir ayuda a una herramienta digital para escribir el mensaje, pero que ninguna frase lograba transmitir lo que sentía. Señaló que este es uno de los momentos más importantes de su vida y que la noticia lo hizo sentirse renovado y agradecido.

¿Qué dijo Raúl Calle tras enterarse que sería papá?

En su publicación, el cocinero agradeció a su comunidad por el apoyo que ha recibido desde su paso por el programa. Aseguró que no los considera solo seguidores, sino personas con las que ha formado un vínculo cercano.

Con entusiasmo, Raúl expresó que se prepara para recibir a un “pequeño chef”, como él mismo lo llamó, y afirmó que está decidido a ser el mejor padre posible.

El anuncio de la pareja continúa sumando mensajes de felicitación y apoyo, convirtiéndose en una de las noticias más comentadas entre los seguidores del exconcursante del programa culinario en Ecuador.