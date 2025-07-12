El mundo de la música tropical recibió el viernes por la noche una noticia que marca el fin de una era. Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, murió a los 99 años en San Juan debido a complicaciones de salud.

Según confirmaron allegados, el músico permanecía hospitalizado por una neumonía que no logró superar. Su fallecimiento cierra casi siete décadas de actividad artística y deja un vacío en la historia de la salsa.

¿De qué murió Rafael Ithier, el fundador del Gran Combo de Puerto Rico?

Ithier creció rodeado de música y, aunque en su adolescencia soñó con ser jugador de béisbol, su camino cambió cuando ingresó a un pequeño grupo llamado El Hawaiano a los 14 años. Aquella experiencia lo llevó a dedicarse por completo a la música, dejando atrás ideas de estudiar administración o derecho.

Rafael Ithier se convirtió en una gran leyenda de la salsa. Foto: AFP - GV Cruz

En 1954 se unió al Combo de Cortijo, una agrupación en la que participó como pianista y donde compartió escenario con artistas clave de la época. Este colectivo interpretaba ritmos caribeños antes de que la salsa se consolidara como género, y allí Ithier fortaleció su estilo y visión musical.



Su mayor aporte llegó en 1962, cuando fundó El Gran Combo de Puerto Rico junto a otros músicos. La orquesta creció rápidamente y se convirtió en una de las más influyentes del Caribe.

¿Cuál fue la promesa que Rafael Ithier no alcanzó a cumplir en Bogotá?

Antes de conocerse su fallecimiento, El Gran Combo mencionó que regresaría a Bogotá para una noche llena de música.

¿Dónde y cuándo se presentará El Gran Combo de Puerto Rico? Foto AFP

La presentación en el Movistar Arena en el mes de mayo reunirá a varias generaciones de seguidores para celebrar más de seis décadas de trayectoria. Uno de los momentos más esperados era la aparición de Ithier, quien, pese a su avanzada edad, seguía siendo la figura central de la agrupación.

El músico no alcanzó a cumplir ese reencuentro con el público colombiano. La presentación, que buscaba repasar los grandes éxitos del grupo, sería la oportunidad de verlo una vez más al frente de la orquesta que él mismo creó.

Aun sin su presencia física, su legado se mantiene vivo. Las producciones discográficas, los reconocimientos internacionales y su papel como líder dentro del género lo convierten en una referencia obligada para músicos y aficionados.