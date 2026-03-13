En las últimas semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, uno de los equipos que adquirió gran popularidad en la competencia fue el de las chicas tormenta, conformado por Yuli Ruíz, Manuela Gómez, Alexa Torrex, quienes se destacaron por tener una especial amistad.

Tras esta decisión, Manuela Gómez, se despachó en contra de Alexa, quien aparentemente ha caído bajo las malas influencias de Tebi Bernal tras un supuesto “shippeo” en la competencia.

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¿Cuál fue la razón por la que Manuela Gómez se despachó en contra de Alexa Torrex tras algunas estrategias de Tebi Bernal?

Cabe destacar que Manuela Gómez se ha destacado no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital y exparticipante del programa de ‘Protagonistas de nuestra Tele’, una producción del Canal RCN, sino que también, por compartir su punto de vista sin ningún tipo de filtro.

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Por esta razón, Manuela le expresó su enojo recientemente a Alexa Torrex tras unas “malas” estrategias que ha tenido Tebi Bernal a causa de unas inesperadas estrategias que ha tenido en la competencia, desde que se unió a ella tras el reciente rompimiento de las chicas tormenta, expresándoles las siguientes palabras:

Esto le dijo Manuela Gómez a Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

“Pueden ser los mejores amigos o marido y mujer, un secreto es un secreto. Pero, si no guarda uno, te demuestra el hombre que es. Para mí esas excusas no son válidas, a menos de que me saques lo de Tebi porque son uña y mugre, aunque, sino quieres ver la realidad, es tu problema”, agregó Manuela Gómez.

¿Qué le respondió Alexa Torrex a Manuela Gómez tras su reciente enojo en La casa de los famosos Colombia?

¿Qué dijo Alexa Torrex tras el enojo de Manuela Gómez? | Foto: Canal RCN

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A raíz de la reciente confesión que le hizo Manuela a Alexa tras su amistad y supuesto “shippeo” con Tebi Bernal, la cucuteña aprovechó la oportunidad para expresarle que él es su amigo: