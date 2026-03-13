Andrea Valdiri vuelve a posicionarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez fue a causa de su suegra, quien ha llamado la atención de los internautas en redes sociales.

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¿Quién es la pareja de Andrea Valdiri?

La pareja de Andrea Valdiri es Juan Daniel Sepúlveda. Se trata de un reconocido empresario paisa. La relación se hizo pública a través de redes sociales, donde Andrea compartió varias fotografías con él.

Valdiri ha mencionado que Sepúlveda ha sido un gran apoyo en su faceta empresarial, incluso asesorándola para evitar pérdidas financieras importantes en sus negocios.

La pareja ha compartido en redes sociales que se realizaron tatuajes en honor al otro: Valdiri se tatuó las iniciales de él, mientras que Juan Daniel se tatuó el rostro de la bailarina.

Juan Manuel Sepúlveda es la pareja de Andrea Valdiri / (Foto de Canal RCN y Freepik)

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¿Por qué la suegra de Andrea Valdiri llama la atención en redes?

A través de su cuenta de Instagram, Juan Daniel llamó la atención de los internautas tras compartir una publicación con la que celebró la vida de su mamá. En una serie de fotografías, se mostró brindando y compartiendo emotivos momentos junto a ella.

Sin embargo, esa no fue la única razón por la que la publicación generó múltiples comentarios en redes sociales. Varios usuarios destacaron la apariencia física de la suegra de Andrea Valdiri, quien, según comentaron algunos seguidores, luce joven y radiante.

Otro de los comentarios que tampoco pasó desapercibido fue el de la misma Valdiri, quien también reaccionó a la publicación y elogió a la mujer a través del post:

"❤️❤️ Hermosa", escribió

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¿Qué ha dicho Andrea Valdiri sobre su relación con Juan Daniel Sepúlveda?

En varias ocasiones, Andrea ha destacado principalmente el apoyo que Sepulveda representa para ella.

A finales de marzo de 2025, Valdiri reveló que Juan fue fundamental para salvar sus negocios de una pérdida financiera de más de 500 millones de pesos causada por un error administrativo. En sus redes sociales, lo describió como un "angelito" enviado por Dios.

Así mismo, ha destacado que se trata de un hombre detallista y respetuoso. Valdiri ha destacado que su pareja es un respaldo, tanto emocional como profesional.