Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra reveló su apoyo a uno de los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3

La Liendra mostró públicamente que apoya a uno de los seis aspirantes del grupo 7 de La casa de los famosos Colombia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
La Liendra reveló en redes a su favorito del grupo 7 de La casa de los famosos Colombia 3.
La Liendra mostró en redes sociales a quién apoya entre los aspirantes del grupo 7 de La casa de los famosos Colombia 3. Foto: Canal RCN

La Liendra ha estado muy atento a las votaciones del grupo 7 de aspirantes de La casa de los famosos Colombia; y es que el influenciador quindiano apoya a uno de los creadores de contenido que quiere entrar en la tercera temporada del reality.

¿A quién apoya La Liendra para La casa de los famosos Colombia 3?

A través de sus redes sociales, Mauricio Gómez, nombre real de La Liendra, expresó que quiere ver a El Sebastucho en el reality, por lo que pidió apoyo para sus seguidores.

Artículos relacionados

Sebastucho ha protagonizado una reñida votación junto a Maiker Smith, quien, por su parte, ha sido respaldado por Karen Sevillano y Néider García.

La votación entre ambos ha sido sumamente pareja. A corte de las 11:20 am del domingo 7 de diciembre, la diferencia es mínima. Sebastucho suma 43.73%, mientras que Maiker tiene 43.52%. Cuatro comediantes complementan este grupo 7 de aspirantes: Alexander Ospina, Jairo Talero, Erick Pabón e Ibrahim Salem.

Cabe destacar que, seis habitantes ya están confirmados para la tercera temporada del reality: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Luisa Cortina y Eidevin López.

El Sebastucho se ha movido mucho para lograr apoyo y obtener los votos que necesita en su anhelo de entrar a La casa de los famosos. El creador de contenido armó una caravana en Barranquilla, al mejor estilo de Altafulla, buscando atraer la atención del público y lograr el respaldo definitivo.

La Liendra les pidió a sus seguidores apoyar con votos a El Sebastucho.
La Liendra ha pedido a sus seguidores votar por El Sebastucho. Fotos: Canal RCN

Artículos relacionados

"Team Sebastucho, más vivos que nunca. Sigamos votando, familia, vamos", se lee en la descripción de un video compartido por la cuenta oficial del barranquillero.

¿Karola, exnovia de El Sebastucho, lo apoya para La casa de los famosos Colombia?

Además de La Liendra, Sebastián Arévalo recibió públicamente el apoyo de Karola, quien fue su novia por varios años. En redes sociales, la creadora de contenido, que es muy amiga de Emiro Navarro, le dedicó unas emotivas palabras a él y expresó que se merece estar en la casa más famosa de Colombia.

Hay una persona que significó mucho en mi vida en el pasado, fue mi exnovio y él está a punto de ganar entre las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3. A mí me gustaría que él esté, para que pase y después hacerle la vida imposible. Sebastucho debe tenerme bloqueada, pero voten por él

Sebastucho ha sobresalido en redes sociales por su creatividad y carisma. En la costa ha ganado mucho público y poco a poco su contenido ha ganado relevancia entre los internautas.

Artículos relacionados

La decisión final del público se conocerá a las 4:00 pm. Aún puede votar por su favorito y para hacerlo debe ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com. Allí elige el aspirante de su preferencia dando clic sobre su imagen e inmediatamente el voto quedará registrado.

El Sebastucho, Maiker Smith
El Sebastucho y Maiker Smith han protagonizado una reñida votación en el séptimo grupo de aspirantes. | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Perry oficializó su romance con Justin Trudeau con una publicación en redes. Talento internacional

Katy Perry confirmó su romance con Justin Trudeau: así lo presumió

Katy Perry compartió su primera publicación con su nueva pareja, Justin Trudeau, y sus fans quedaron encantados.

Maía Talento nacional

Maía ilumina el Día de las Velitas cantando un clásico navideño que enamoró a sus seguidores

La cantante Maía dio la bienvenida a la Navidad y el día de las Velitas con una interpretación que desató elogios por su voz y talento.

Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao de vacaciones con su novio, Daniel Sepúlveda. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao: “simplemente espectacular”

Andrea Valdiri no solo enamoró a sus fans con su belleza y la de su figura, sino también con la de los paisajes en los que posó.

Lo más superlike

Día de las Velitas en Colombia Talento nacional

Colombia enciende la tradición con el Día de las Velitas, este es su verdadero origen

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos iluminan calles y hogares con velas y faroles, una costumbre que une fe, familia y cultura.

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?