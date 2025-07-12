La Liendra reveló su apoyo a uno de los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3

La Liendra ha estado muy atento a las votaciones del grupo 7 de aspirantes de La casa de los famosos Colombia; y es que el influenciador quindiano apoya a uno de los creadores de contenido que quiere entrar en la tercera temporada del reality.

¿A quién apoya La Liendra para La casa de los famosos Colombia 3?

A través de sus redes sociales, Mauricio Gómez, nombre real de La Liendra, expresó que quiere ver a El Sebastucho en el reality, por lo que pidió apoyo para sus seguidores.

Sebastucho ha protagonizado una reñida votación junto a Maiker Smith, quien, por su parte, ha sido respaldado por Karen Sevillano y Néider García.

La votación entre ambos ha sido sumamente pareja. A corte de las 11:20 am del domingo 7 de diciembre, la diferencia es mínima. Sebastucho suma 43.73%, mientras que Maiker tiene 43.52%. Cuatro comediantes complementan este grupo 7 de aspirantes: Alexander Ospina, Jairo Talero, Erick Pabón e Ibrahim Salem.

Cabe destacar que, seis habitantes ya están confirmados para la tercera temporada del reality: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Luisa Cortina y Eidevin López.

El Sebastucho se ha movido mucho para lograr apoyo y obtener los votos que necesita en su anhelo de entrar a La casa de los famosos. El creador de contenido armó una caravana en Barranquilla, al mejor estilo de Altafulla, buscando atraer la atención del público y lograr el respaldo definitivo.

La Liendra ha pedido a sus seguidores votar por El Sebastucho. Fotos: Canal RCN

"Team Sebastucho, más vivos que nunca. Sigamos votando, familia, vamos", se lee en la descripción de un video compartido por la cuenta oficial del barranquillero.

¿Karola, exnovia de El Sebastucho, lo apoya para La casa de los famosos Colombia?

Además de La Liendra, Sebastián Arévalo recibió públicamente el apoyo de Karola, quien fue su novia por varios años. En redes sociales, la creadora de contenido, que es muy amiga de Emiro Navarro, le dedicó unas emotivas palabras a él y expresó que se merece estar en la casa más famosa de Colombia.

Hay una persona que significó mucho en mi vida en el pasado, fue mi exnovio y él está a punto de ganar entre las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3. A mí me gustaría que él esté, para que pase y después hacerle la vida imposible. Sebastucho debe tenerme bloqueada, pero voten por él

Sebastucho ha sobresalido en redes sociales por su creatividad y carisma. En la costa ha ganado mucho público y poco a poco su contenido ha ganado relevancia entre los internautas.

La decisión final del público se conocerá a las 4:00 pm. Aún puede votar por su favorito y para hacerlo debe ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com. Allí elige el aspirante de su preferencia dando clic sobre su imagen e inmediatamente el voto quedará registrado.