En las últimas horas, el nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras la especial fiesta de 15 años que le realizará a su hija Isabella este viernes 13 de marzo.

Además, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las redes sociales, en especial, por un video que salió a la luz recientemente en el que se refleja cómo luce el lugar de la fiesta de Isabella, cuyo evento se está empezando a llevar a cabo en el centro comercial La Serrezuela, en la ciudad de Cartagena.

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¿Qué video salió a la luz tras la millonaria fiesta de 15 años de Isabella Valdiri?

Es clave mencionar que una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las redes sociales acerca de todos los detalles presentados de Isabella Valdiri, quien celebra su especial fiesta de 15 años.

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Por esta razón, salió a la luz un video en el que se reflejan los primeros detalles acerca de cómo luce el lugar en el que se le celebrará la fiesta fe 15 años a Isabella en La Serrezuela.

Inicio de los 15 años de Isabella Valdiri. | Foto: Freepik

En el video se refleja que el lugar está decorado con lujosos detalles, pues, en la entrada, se refleja un lujoso adorno de flores en el que Isabella tendrá la oportunidad de cautivar a todos los asistentes con su llegada.

En otra escena del video ese refleja que habrá varias personas vestidas de blanco para esperar a Isabella en sus 15 años, quien tendrá la oportunidad de vivir esta fecha especial junto a todos sus allegados.

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¿Cuál es el detalle que captó la atención por parte de los internautas mediante las redes sociales?

Tras el reciente video que se difundió recientemente mediante las diferentes plataformas digitales se trata acerca de la especial invitación que la familia Valdiri les mostró a todos sus invitados, la cual dice lo siguiente:

¿Cómo inició la celebración de la fiesta de Isabella Valdiri? | Foto: Canal RCN