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Reconocido jugador de la Selección Colombia sorprende al anunciar que será papá: ¡así lo reveló!

Un jugador de la selección Colombia sorprendió en redes tras revelar que será papá. La noticia generó todo tipo de comentarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Reconocido jugador de la Selección Colombia sorprende al anunciar que será papá
Reconocido jugador de la Selección Colombia reveló que será papá / (Foto de AFP y Freepik)

Un anuncio reciente llamó la atención de los seguidores del fútbol colombiano. A través de redes sociales, un jugador de la Selección Colombia llamó la atención tras revelar que se convertirá en padre.

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¿Quién es el jugador de la Selección Colombia que será papá?

El futbolista que anunció que será papá es Gustavo Adolfo Puerta Molano, jugador colombiano que actualmente se desempeña como centrocampista en el Racing de Santander, club de la Segunda División de España.

¿Quién es el jugador de la Selección Colombia que será papá?
Gustavo Puerta, futbolista profesional / (Foto del Canal RCN)

Puerta nació el 23 de julio de 2003 en La Victoria, Colombia. Su carrera profesional comenzó cuando fue contratado por el Bogotá F. C. el 1 de julio de 2021. Con este equipo inició su recorrido en el fútbol profesional.

En paralelo, el jugador ha sido convocado a procesos juveniles de la Selección Colombia. Formó parte del equipo que participó en los Juegos Suramericanos de 2022, donde la selección obtuvo la medalla de bronce.

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¿Cómo reveló Gustavo Puerta que será papá?

La noticia fue compartida a través de redes sociales. Valeria Valencia, pareja del futbolista, publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram en las que se puede ver una prueba de embarazo y una ecografía.

¿Cómo reveló Gustavo Puerta que será papá?
El futbolista Gustavo Puerta anuncia que será papá / (Foto de Freepik)

En las fotografías también aparece la pareja posando frente al mar. En las imágenes se les observa abrazados mientras sostienen los resultados médicos que confirmaron la llegada del bebé.

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¿Qué dijeron Gustavo Puerta y Valeria Valencia sobre la noticia?

Junto a las imágenes publicadas en redes sociales, la pareja compartió un mensaje en el que anunciaron la nueva etapa que están viviendo.

En la descripción de la publicación escribieron:

“Pensábamos que este año sería especial... pero alguien decidió hacerlo inolvidable. Un amor para toda la vida”.

Tras el anuncio, varios internautas y futbolistas reaccionaron en la sección de comentarios de la publicación, donde dejaron mensajes de felicitación para la pareja.

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