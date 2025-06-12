La Liendra contó su pasado laboral y generó impacto entre sus seguidores en redes sociales

La Liendra sorprendió a sus seguidores al compartir un recuerdo de su pasado laboral.

La Liendra sorprende al confesar su vida laboral. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

El creador de contenido decidió hablar de la etapa previa a su éxito en redes sociales, generando curiosidad y admiración entre sus seguidores.

En el video, La Liendra expone la disciplina y el esfuerzo que marcaron sus primeros pasos antes de convertirse en una figura digital reconocida.

¿Qué dijo La Liendra en el video sobre su trabajo antes de ser creador de contenido?

Desde su carro y recorriendo las calles de su pueblo, La Liendra grabó un clip en el que reveló que antes de dedicarse a las redes sociales trabajaba repartiendo lavadoras en un triciclo.

Recordó cómo esa labor exigía esfuerzo físico y constancia, y lo hizo mientras transitaba los lugares que marcaron esa etapa de su vida.

“Me pagaban por alquilar lavadoras”, expresó La Liendra en su publicación.

La publicación generó impacto porque contrastó su presente con un pasado lleno de sacrificios, dejando ver que detrás de la fama existe una historia de trabajo duro.

La revelación de La Liendra se convirtió en un momento de conexión con sus seguidores, quienes destacaron la humildad y la transparencia al compartir un recuerdo tan significativo.

El clip también reflejó la importancia de valorar los procesos personales, ya que el influenciador no dudó en mostrar con orgullo su pasado.

¿Cuántos seguidores tiene La Liendra en su Instagram?

La Liendra cuenta actualmente con más de 6 millones de seguidores en Instagram lo ubica entre los creadores de contenido más influyentes de Colombia.

La trayectoria de La Liendra no se limita a las redes sociales. En 2025 dio un salto a la televisión nacional al convertirse en uno de los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, reality transmitido por RCN.

El paso por el programa reforzó su visibilidad y lo consolidó como un personaje capaz de trascender las plataformas digitales. La mezcla de autenticidad y carisma lo ayudó a permanecer por varias semanas en el reality.