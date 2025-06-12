Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Estrella de “Sex and the City” se casa por cuarta vez en una ceremonia privada en Londres

Una actriz de “Sex and the City” sorprendió al casarse por cuarta vez en una ceremonia privada junto a su pareja Russell Thomas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz de Sex and The City se casa
Estrella de “Sex and the City” se casa por cuarta vez en una ceremonia privada en Londres. (Foto: Leon Neal / AFP)

Kim Cattrall, reconocida mundialmente por dar vida a Samantha Jones en la icónica serie “Sex and the City”, contrajo matrimonio nuevamente con su pareja, Russell Thomas, en una ceremonia privada realizada en Londres.

Artículos relacionados

La boda, que se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre en el Chelsea Old Town Hall, tuvo únicamente 12 invitados, en un ambiente discreto y lejos del despliegue mediático que suele rodear la vida de figuras de Hollywood.

El matrimonio fue confirmado por People, medio que además obtuvo las primeras imágenes de la ceremonia. Después del evento, la actriz compartió una fotografía en blanco y negro en su cuenta de Instagram, en la que aparece besando a su ahora esposo durante la ceremonia, recibiendo cientos de mensajes de felicitación en pocos minutos.

Kim Cattrall se casa por cuarta vez
Kim Cattrall, conocida mundialmente como Samantha Jones, contrajo matrimonio nuevamente con su pareja Russell Thomas. (Foto Theo Wargo / AFP)

¿Cómo fue la boda de Kim Cattrall y Rusell Thomas?

La actriz, de 69 años, eligió un atuendo que combinó elegancia y guiños a la moda que marcó su carrera. Según People, llevó una pieza diseñada por Dior y creada por Patricia Field, reconocida diseñadora de vestuario de Sex and the City. Complementó su look con guantes Cornelia James y un fascinator de Philip Treacy, accesorio clásico en ceremonias británicas.

Por su parte, Russell Thomas, de 55 años, asistió con un traje negro a medida confeccionado por Richard James, acompañado de una corbata dorada que destacó frente al estilo tradicional.

La boda tuvo un carácter privado, sin prensa, sin apariciones públicas previas y enfocada exclusivamente en familiares y amigos cercanos.

¿Quién es Rusell Thomas, el esposo de Kim Cattrall?

Russell Thomas es ingeniero de audio, originario de Kent, Inglaterra. Tiene 55 años y conoció a la actriz en 2016, cuando trabajaba en la BBC y Cattrall fue invitada a hablar sobre problemas de insomnio en el programa Woman’s Hour, de BBC Radio 4.

Artículos relacionados

Lo que comenzó como un intercambio profesional continuó en redes sociales, específicamente en Twitter, hoy X, donde se siguieron mutuamente y posteriormente iniciaron conversación privada.

De acuerdo con declaraciones de la actriz, la comunicación fluyó rápidamente y la conexión se consolidó meses después, al punto de que Thomas llegó a visitarla en Vancouver, lo que marcó el inicio formal de la relación.

Cattrall ha contado que comparten hábitos muy británicos, incluido un ritual matutino: té caliente con leche, sin azúcar, a la temperatura precisa.

¿Cuántas veces se ha casado Kim Cattrall?

Este es el cuarto matrimonio de la actriz. Antes de Russell Thomas, Cattrall estuvo casada con:

  • Larry Davis (1977–1979)
  • Andre J. Lyson (1982–1989)
  • Mark Levinson (1998–2004)

Artículos relacionados

Kim Cattrall se casó con su pareja
Kim Cattrall ha estado casada cuatro veces. (Foto Mike Coppola / AFP)

Sobre la posibilidad de volver a casarse, en 2017 Cattrall declaró que no veía necesario el matrimonio para mantener una relación. Sin embargo, casi una década junto a Thomas terminó cambiando la perspectiva de ambos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?