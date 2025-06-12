Estrella de “Sex and the City” se casa por cuarta vez en una ceremonia privada en Londres

Kim Cattrall, reconocida mundialmente por dar vida a Samantha Jones en la icónica serie “Sex and the City”, contrajo matrimonio nuevamente con su pareja, Russell Thomas, en una ceremonia privada realizada en Londres.

Artículos relacionados Talento nacional Presentadora de RCN confesó que lloró antes de la emisión en vivo: “Presentaré con los ojos hinchados”

La boda, que se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre en el Chelsea Old Town Hall, tuvo únicamente 12 invitados, en un ambiente discreto y lejos del despliegue mediático que suele rodear la vida de figuras de Hollywood.

El matrimonio fue confirmado por People, medio que además obtuvo las primeras imágenes de la ceremonia. Después del evento, la actriz compartió una fotografía en blanco y negro en su cuenta de Instagram, en la que aparece besando a su ahora esposo durante la ceremonia, recibiendo cientos de mensajes de felicitación en pocos minutos.

Kim Cattrall, conocida mundialmente como Samantha Jones, contrajo matrimonio nuevamente con su pareja Russell Thomas. (Foto Theo Wargo / AFP)

¿Cómo fue la boda de Kim Cattrall y Rusell Thomas?

La actriz, de 69 años, eligió un atuendo que combinó elegancia y guiños a la moda que marcó su carrera. Según People, llevó una pieza diseñada por Dior y creada por Patricia Field, reconocida diseñadora de vestuario de Sex and the City. Complementó su look con guantes Cornelia James y un fascinator de Philip Treacy, accesorio clásico en ceremonias británicas.

Por su parte, Russell Thomas, de 55 años, asistió con un traje negro a medida confeccionado por Richard James, acompañado de una corbata dorada que destacó frente al estilo tradicional.

La boda tuvo un carácter privado, sin prensa, sin apariciones públicas previas y enfocada exclusivamente en familiares y amigos cercanos.

¿Quién es Rusell Thomas, el esposo de Kim Cattrall?

Russell Thomas es ingeniero de audio, originario de Kent, Inglaterra. Tiene 55 años y conoció a la actriz en 2016, cuando trabajaba en la BBC y Cattrall fue invitada a hablar sobre problemas de insomnio en el programa Woman’s Hour, de BBC Radio 4.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sorprende con un inusual reclamo a Valentina Ferrer | VIDEO

Lo que comenzó como un intercambio profesional continuó en redes sociales, específicamente en Twitter, hoy X, donde se siguieron mutuamente y posteriormente iniciaron conversación privada.

De acuerdo con declaraciones de la actriz, la comunicación fluyó rápidamente y la conexión se consolidó meses después, al punto de que Thomas llegó a visitarla en Vancouver, lo que marcó el inicio formal de la relación.

Cattrall ha contado que comparten hábitos muy británicos, incluido un ritual matutino: té caliente con leche, sin azúcar, a la temperatura precisa.

¿Cuántas veces se ha casado Kim Cattrall?

Este es el cuarto matrimonio de la actriz. Antes de Russell Thomas, Cattrall estuvo casada con:

Larry Davis (1977–1979)

Andre J. Lyson (1982–1989)

Mark Levinson (1998–2004)

Artículos relacionados Valentina Ferrer Valentina Ferrer comparte divertida foto de J Balvin siendo atacado por vacas

Kim Cattrall ha estado casada cuatro veces. (Foto Mike Coppola / AFP)

Sobre la posibilidad de volver a casarse, en 2017 Cattrall declaró que no veía necesario el matrimonio para mantener una relación. Sin embargo, casi una década junto a Thomas terminó cambiando la perspectiva de ambos.