Valentina Ferrer comparte divertida foto de J Balvin siendo atacado por vacas

La modelo y empresaria argentina Valentina Ferrer protagonizó un nuevo momento viral junto a J Balvin, con quien mantiene una relación desde 2017 y con quien tiene a su hijo Río.

La pareja, reconocida por compartir fragmentos espontáneos y humorísticos de su vida familiar, volvió a llamar la atención de los usuarios en redes por una imagen poco habitual que involucró al cantante y a una vaca.

¿Dónde subió la foto Valentina Ferrer?

La fotografía fue publicada por Valentina Ferrer a través de sus historias de TikTok, donde dejó un texto que causó risas entre los seguidores:

“La época de papacito… cómo olvidar el día que le estaba tomando fotos y pum, hasta una vaca lo quería levantar”.

La fotografía, tomada durante lo que parecía ser una tranquila sesión de fotos al aire libre, captó a Balvin saltando mientras una vaca se acercaba por detrás, como si intentara sorprenderlo sin previo aviso.

Usuarios en redes retomaron la publicación y la convirtieron rápidamente en tema de conversación, relacionándola con el reciente video donde J Balvin comentaba que desde que está con Valentina “ya no le dicen papacito” en los conciertos.

¿Qué dijo J Balvin sobre que ya no le dicen papacito?

En un video publicado por la modelo, J Balvin sorprendió al afirmar que, desde que inició su relación con la argentina Valentina Ferrer, dejó de recibir los piropos que solían gritarle en los conciertos y presentaciones. Según comentó, antes los halagos eran frecuentes, pero con el paso del tiempo y su vida en pareja, esas expresiones disminuyeron notablemente.

J Balvin culpó a Valentina Ferrer por la falta de piropos. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Durante el mensaje, el artista dejó claro que continúa seguro de su apariencia al decir: “Yo era bellísimo… pues soy, pero como que ya no lo ven”, en referencia a cómo percibe el cambio en las reacciones de sus seguidores.

En la conversación, Ferrer intervino y pidió a los fans que volvieran a dedicarle esos piropos al cantante para que no se sintiera mal, señalando que se sorprendió al escuchar esa confesión por primera vez. Sin embargo, J Balvin insistió en que no quiere cumplidos por compromiso y que solo los aceptaría si realmente nacen de las personas.

¿Cómo es la relación de J Balvin y Valentina Ferrer?

El humor se ha convertido en una de las características más visibles en la relación entre J Balvin y Valentina Ferrer. La pareja suele compartir situaciones cotidianas con un tono divertido, especialmente cuando se trata de actividades familiares con su hijo Río.

Valentina Ferrer y J Balvin son de las parejas más queridas en redes. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Recientemente generaron conversación en redes cuando, durante la celebración de Halloween, el cantante se disfrazó de banana mientras que Ferrer llevó un disfraz poco común, representando un edificio, por petición del propio Río.

A esto se suma otro momento captado en redes desde el colegio del niño, donde ambos participaron de una exposición escolar en la que tuvieron que hablar sobre el otoño, experiencia que también compartieron con humor y naturalidad.

Estas publicaciones han mostrado una dinámica familiar relajada, marcada por la espontaneidad y la intención de mantener un ambiente cercano a pesar de sus agendas públicas.