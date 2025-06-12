J Balvin sorprende con un inusual reclamo a Valentina Ferrer | VIDEO

Una de las parejas más visibles y seguidas en redes sociales protagonizó un nuevo momento viral.

J Balvin apareció en un video publicado por su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, en el que el cantante le reclamó que desde que están juntos, dejó de recibir piropos como “papacito” durante sus conciertos.

¿Qué le dijo J Balvin a Valentina Ferrer en el video?

El video, titulado “Josecito me sacó los trapos al sol”, muestra a Ferrer explicando que se puso nerviosa cuando el artista le comentó que desde hace ocho años —el tiempo que llevan juntos— ya no lo llaman “papacito” ni “bizcocho” en los shows.

La pareja suma más de ocho años juntos y, según J Balvin, desde entonces dejaron de lanzarle piropos en los conciertos. (Foto ANGELA WEISS / AFP)

Aunque prefirió no aparecer frente a la cámara, J Balvin intervino en el video afirmando que antes recibía ese tipo de comentarios, pero que dejaron de ocurrir desde que se hizo pública su relación con Valentina, señalando en tono de broma que “todo era culpa de ella”.

Durante el intercambio, Ferrer le pidió a los seguidores del cantante que volvieran a decirle esos piropos en los conciertos para que no se sintiera mal, asegurando que realmente la dejó pensando su comentario y que apenas se vino a enterar. Sin embargo, él se mantuvo firme respondiendo que no quería cumplidos si no nacían de verdad.

En medio del video, J Balvin añadió otra frase que generó aún más reacciones: “Yo era bellísimo… pues soy, pero como que ya no lo ven”, comentario que desató risas y respuestas entre usuarios que interpretaron su comentario como parte del humor característico de la pareja.

Los comentarios no se hicieron esperar y explicaron que existen códigos de amigas que les impide hablar sobre la pareja de Valentina. (Foto Dimitrios KambourisFP)

¿Cómo reaccionaron las redes ante el video?

La grabación generó una ola de reacciones, especialmente por el tono cómico de la conversación. Algunos usuarios señalaron que ya entendían de dónde su hijo Río “habría heredado lo dramático”, mientras otros explicaron que entre amistades existe el “código” de no lanzar piropos a las parejas.

Un comentario que destacó entre los más compartidos fue: “Así como los hombres respetan a la mujer de Messi, nosotras las girls respetamos al hombre de Valu”, haciendo referencia al respeto del público frente a las relaciones de figuras mediáticas.

¿Cómo se conocieron J Balvin y Valentina Ferrer?

El primer encuentro entre el artista colombiano y la modelo argentina ocurrió en 2017, cuando Ferrer fue seleccionada como protagonista del video musical de Sigo extrañándote.

Según ha relatado J Balvin, quedó impresionado por ella desde el primer momento y no dudó en decírselo directamente con una frase que hoy es recordada:

“Tú y yo nos vamos a casar y a tener un hijo”.

Sin embargo, en ese momento Ferrer le dejó claro que solo podían ser amigos, pues tenía pareja. A pesar de esto, Balvin continuó mostrándole interés, y con el tiempo volvieron a coincidir.

Años más tarde, con Ferrer ya soltera, se reencontraron en Las Vegas durante un concierto del paisa, momento en el que finalmente iniciaron una relación más cercana. Con el paso del tiempo la confirmaron ante el público, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas del entretenimiento latino.

En junio de 2021 dieron la bienvenida a su hijo Río, consolidando su relación y manteniéndose como una familia mediática que suele generar conversación cada vez que publican contenido juntos.