Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actor de Emily in Paris es arrestado en Japón por presunta posesión de sustancias ilícitas

Un actor de "Emily in Paris" fue detenido en Japón por posesión de sustancias ilícitas. Permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de Emily in Paris arrestado en Japón
Actor de Emily in Paris es arrestado en Japón por presunta posesión de sustancias ilícitas. (Foto GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

La industria del entretenimiento internacional enfrenta un nuevo escándalo luego de que un integrante del elenco de la popular serie Emily in Paris fuera detenido en Japón, tras su llegada a la isla de Okinawa, en medio de una investigación por presunta posesión de dr0gas sintéticas.

¿Quién es el actor de "Emily in Paris" arrestado en Japón?

Se trata de Jeremy O. Harris, dramaturgo y actor estadounidense de 36 años, reconocido por su participación en la serie de Netflix y por su trayectoria en el teatro.

Artículos relacionados

Jeremy O. Harris es arrestado en Japón
Jeremy O. Harris es dramaturgo y actor estadounidense de 36 años. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Según reportes citados por The New York Times y The Guardian, Harris fue detenido el pasado 16 de noviembre cuando agentes de aduanas habrían encontrado presuntamente MDMA (éxt4sis) dentro de su equipaje al arribar al país asiático.

El paquete, cuya cantidad se estimó en 780 miligramos, supera ampliamente lo que suele considerarse una dosis recreativa típica, que ronda entre 75 y 125 miligramos, según información citada por The Hollywood Reporter.

Las autoridades presentaron formalmente una acusación penal el 4 de diciembre, dando inicio al proceso judicial. Hasta el momento, la policía japonesa no ha confirmado si el actor ha reconocido o negado los señalamientos.

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión?

De acuerdo con The New York Times, de ser declarado culpable, Jeremy O. Harris podría enfrentar una pena de hasta siete años de prisión, ya que Japón mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de control de dr0gas.

Un portavoz de aduanas citado por The Guardian señaló que Harris llegó con fines turísticos desde Reino Unido y realizó una escala en Taiwán antes de aterrizar en Okinawa.

Artículos relacionados

¿Quién es Jeremy O. Harris, actor arrestado en Japón?

Jeremy O. Harris se ha destacado en teatro, televisión y cine. En la pantalla es reconocido por su papel como Grégory Elliott Duprée en la serie Emily in Paris, donde da vida a un excéntrico y competitivo diseñador de modas que se enfrenta constantemente a la protagonista, interpretada por Lily Collins.

Harris no sólo es conocido por su papel como Grégory Elliott Duprée en la serie Emily in Paris, sino también por su sólida trayectoria como dramaturgo, guionista y productor.

El artista estadounidense alcanzó reconocimiento mundial con su obra Slave Play (2019), considerada un fenómeno en Broadway al sumar 10 nominaciones a los premios Tony en 2020.

Artículos relacionados

En la industria audiovisual, Harris escribió el guion de la película Zola (2020) y estuvo involucrado en producciones recientes como The True Beauty of Being Bitten by a Tick y Erupcja.

Además, fue productor creativo de la segunda temporada de Euphoria de HBO y formó parte de proyectos teatrales como Ain't No Mo y The Sign in Sidney Brustein's Window, consolidándose como una de las voces más influyentes del teatro contemporáneo.

Jeremy O.Harris participó en Euphoria
Jeremy O.Harris fue productor creativo de la segunda temporada de Euphoria. (Foto Gareth Cattermole / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio toma medidas drásticas para llegar a un concierto. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio vivió una noche de música y adrenalina en Bogotá, esto le pasó

Yeferson Cossio sorteó el tráfico bogotano en motocicleta para vivir dos importantes conciertos llenos de energía y emoción.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle Talento internacional

Meghan Markle rompe el silencio con su padre, a quien le amputaron la pierna izquierda

Meghan Markle se comunicó con su padre tras su procedimiento de amputación, en medio de una relación distante.

Falcao García y Lorelei Tarón cumplirán 18 años de casados próximamente. Falcao

Esposa de Falcao habló de nuevo de un posible sexto hijo con ‘El Tigre’: esto dijo

Lorelei Tarón compartió una romántica publicación, al tiempo que aclaró si de nuevo está embarazada.

Lo más superlike

Greeicy emociona a sus seguidores. Greeicy

Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

Copa Mundial 2026 Viral

La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología