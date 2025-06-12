Actor de Emily in Paris es arrestado en Japón por presunta posesión de sustancias ilícitas

La industria del entretenimiento internacional enfrenta un nuevo escándalo luego de que un integrante del elenco de la popular serie Emily in Paris fuera detenido en Japón, tras su llegada a la isla de Okinawa, en medio de una investigación por presunta posesión de dr0gas sintéticas.

¿Quién es el actor de "Emily in Paris" arrestado en Japón?

Se trata de Jeremy O. Harris, dramaturgo y actor estadounidense de 36 años, reconocido por su participación en la serie de Netflix y por su trayectoria en el teatro.

(Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Según reportes citados por The New York Times y The Guardian, Harris fue detenido el pasado 16 de noviembre cuando agentes de aduanas habrían encontrado presuntamente MDMA (éxt4sis) dentro de su equipaje al arribar al país asiático.

El paquete, cuya cantidad se estimó en 780 miligramos, supera ampliamente lo que suele considerarse una dosis recreativa típica, que ronda entre 75 y 125 miligramos, según información citada por The Hollywood Reporter.

Las autoridades presentaron formalmente una acusación penal el 4 de diciembre, dando inicio al proceso judicial. Hasta el momento, la policía japonesa no ha confirmado si el actor ha reconocido o negado los señalamientos.

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión?

De acuerdo con The New York Times, de ser declarado culpable, Jeremy O. Harris podría enfrentar una pena de hasta siete años de prisión, ya que Japón mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de control de dr0gas.

Un portavoz de aduanas citado por The Guardian señaló que Harris llegó con fines turísticos desde Reino Unido y realizó una escala en Taiwán antes de aterrizar en Okinawa.

¿Quién es Jeremy O. Harris, actor arrestado en Japón?

Jeremy O. Harris se ha destacado en teatro, televisión y cine. En la pantalla es reconocido por su papel como Grégory Elliott Duprée en la serie Emily in Paris, donde da vida a un excéntrico y competitivo diseñador de modas que se enfrenta constantemente a la protagonista, interpretada por Lily Collins.

Harris no sólo es conocido por su papel como Grégory Elliott Duprée en la serie Emily in Paris, sino también por su sólida trayectoria como dramaturgo, guionista y productor.

El artista estadounidense alcanzó reconocimiento mundial con su obra Slave Play (2019), considerada un fenómeno en Broadway al sumar 10 nominaciones a los premios Tony en 2020.

En la industria audiovisual, Harris escribió el guion de la película Zola (2020) y estuvo involucrado en producciones recientes como The True Beauty of Being Bitten by a Tick y Erupcja.

Además, fue productor creativo de la segunda temporada de Euphoria de HBO y formó parte de proyectos teatrales como Ain't No Mo y The Sign in Sidney Brustein's Window, consolidándose como una de las voces más influyentes del teatro contemporáneo.