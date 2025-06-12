Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Greeicy emociona a sus seguidores.
Greeicy emociona a sus seguidores al compartir un recuento de su 2025. (Foto Canal RCN)

La cantante colombiana Greeicy cautivó a sus seguidores al mostrar un recuento de los momentos más significativos de su 2025.

Greeicy enternece las redes.
Greeicy enternece las redes al mostrar momentos junto a su familia. (Foto Canal RCN)

Con un video publicado en Instagram, la artista dejó ver que detrás de cada escenario existe una vida llena de sencillez y familia.

¿Qué mostró Greeicy en su publicación del recuento de su año?

En el clip se aprecian escenas junto a su hijo Kai y su pareja Mike Bahía, desde paseos familiares y juegos en el campo hasta la ternura de Kai con su abuelo.

También aparecen imágenes de la artista alimentando a sus gallinas y bañando una de sus vacas, además de Kai disfrutando de los conciertos de sus padres.

“¿Mirar para atrás y que te sientas feliz de cada paso, de cada decisión, de todo el recorrido, de los recuerdos y que eso te cure? no tiene precio”, escribió Greeicy en su publicación.

La publicación se llenó de mensajes positivos y felicitaciones por el amor que transmite su familia, con reacciones de figuras como Mariana Pajón y Lorena Altamirano.

¿Cómo cerraron el año Greeicy y Mike Bahía?

El 2025 fue un año de grandes escenarios para la pareja, que se presentó en el Megaland, uno de los festivales más importantes de Colombia.

Allí compartieron tarima con artistas nacionales e internacionales como Arcangel y Sech.

Por otra parte, Mike Bahía confesó que sueña con casarse con Greeicy, aunque aclaró que ese momento llegará cuando Kai sea más grande y pueda comprender lo que significa.

Una declaración que reafirma la unión y el compromiso que han construido como familia.

El resumen compartido por Greeicy refleja tanto los logros profesionales como la importancia de los pequeños detalles de la vida diaria.

Entre música, campo y familia, la artista mostró que detrás de cada éxito hay un hogar lleno de amor, y que esa es la verdadera fuerza que impulsa su carrera.

El cariño hacia Kai, la complicidad con Mike Bahía y la manera en que disfruta de la vida en el campo muestran un equilibrio que inspira a quienes la siguen.

El cierre de año abre paso a nuevas expectativas para la pareja, que continúa trabajando en proyectos musicales y personales.

Greeicy y Mike Bahía se presentaron en el Megaland2025.
Greeicy y Mike Bahía se presentaron en el Megaland2025 ante más de 38 mil personas. (Foto Canal RCN)
