Así fue la presentación de Andrea Bocelli en el sorteo del Mundial 2026

Andrea Bocelli protagonizó uno de los momentos más emocionantes en la inauguración del sorteo del Mundial 2026.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Andrea Bocelli encendió la emoción en el sorteo del Mundial 2026 con una presentación impecable.
Andrea Bocelli encendió la emoción en el sorteo del Mundial 2026 con una presentación impecable. Foto AFP/Dimitrios Kambouris

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026, realizada en Washington, abrió oficialmente el camino hacia la próxima Copa del Mundo, un torneo que reunirá a 48 selecciones y que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá, con un emocionante momento interpretado por Andrea Bocelli.

¿Cómo fue la presentación de Andrea Bocelli en el sorteo del Mundial 2026?

Aunque el evento estaba cargado de expectativas por conocer cómo quedarían conformados los grupos, la velada terminó destacándose por la música que acompañó el evento.

 

El tenor italiano sorprendió con una interpretación de Nessun dorma, una de las obras más emblemáticas de la ópera Turandot, y desde los primeros segundos, el silencio de los asistentes sorprendidos se tomó el salón principal del Kennedy Center.

¿Por qué la presentación de Andrea Bocelli conmovió a los asistentes?

La voz de Andrea Bocelli logró transmitir una emoción profunda por lo que se levantaron para aplaudirlo personajes importantes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes reconocieron públicamente la grandeza del momento.

karol g andrea bocelli video youtube
Bocelli ya ha participado en eventos de gran magnitud, incluyendo su presentación junto a Karol G en el Vaticano./AFP: Michael Tran/Frederic J. Brown

En redes sociales, la reacción fue inmediata, y decenas de usuarios celebraron la presencia del artista en un evento de tal magnitud, destacando que su calidad vocal elevó el nivel de la ceremonia.

Para muchos, fue una buena decisión incluir a un artista cuya trayectoria y sensibilidad musical conectan con audiencias de todo el mundo, y de hecho algunos comentarios terminaron agradeciendo la elección de la FIFA al no elegir un artista urbano para ese momento.

¿Qué otras presentaciones completaron la noche y cómo se vivió el ambiente?

La presentación de Andrea Bocelli no fue la única sorpresa artística, el cantante Robbie Williams y la artista Nicole Scherzinger tomaron el escenario para interpretar Desire, uno de los temas oficiales del sorteo.

Andrea Bocelli interpretó Nessun dorma durante el sorteo del Mundial 2026 en Washington.
Andrea Bocelli interpretó Nessun dorma durante el sorteo del Mundial 2026 en Washington. (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

Su intervención ayudó a reforzar el concepto de que el fútbol no solo es un deporte, sino un fenómeno cultural que une generaciones a través de recuerdos y melodías que logran conectar a millones de personas mucho antes de dar inicio al mundial.

