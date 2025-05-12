Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle causa furor al revelar las razones por las que disfruta vivir en Bogotá: “Nadie se entera”

Beéle reforzó su vínculo con la capital colombiana al compartir un clip que generó decenas de reacciones en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beéle revela por qué vive en Bogotá.
Beéle confiesa qué es lo que más le gusta de vivir en Bogotá. (Foto de Beéle Canal RCN) (Foto de Bogotá Freepik)

El cantante barranquillero Beéle causó furor en redes sociales tras la difusión de un video que rápidamente se viralizó.

Beéle causa furor en redes por sus declaraciones.
Beéle causa furor en redes por sus declaraciones sobre vivir en Bogotá. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Beéle sobre vivir en Bogotá?

En el clip, el artista habló de las razones por las que disfruta vivir en Bogotá, destacando que allí “tienen para hacer lo que se les dé la gana” y que nadie se entera.

Las palabras del intérprete despertaron una ola de comentarios en cuestión de horas. Muchos usuarios, especialmente residentes de Bogotá, confirmaron lo dicho por Beéle.

“Nadie se entera tampoco”, expresó Beéle en el video.

Beéle rompió récord con ocho presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá, todas con entradas agotadas.

Su estilo, que mezcla afrobeat, pop urbano y sonidos caribeños, conquistó a miles de fanáticos que celebraron cada show como una fiesta inolvidable.

La última presentación está programada para el 20 de diciembre de 2025, fecha con la que cerrará este ciclo de conciertos que lo consolidan como uno de los artistas más influyentes de la música urbana en Colombia.

Además de su éxito individual, Beéle ha sorprendido a sus seguidores con invitados de lujo en varias de sus presentaciones.

¿Qué invitados ha llevado Beéle a sus presentaciones en el Movistar Arena?

Artistas como Arcángel, Nanpa Básico y Ozuna se han subido al escenario del Movistar Arena para acompañarlo, convirtiendo cada concierto en un espectáculo único e irrepetible.

Estas colaboraciones inesperadas han reforzado el impacto de sus shows y han dejado claro que Beéle no solo brilla por su talento, sino también por la capacidad de reunir a grandes figuras de la música urbana en torno a su propuesta.

Con cada aparición, el barranquillero demuestra que su carrera está en pleno ascenso y que Bogotá se ha convertido en el epicentro de sus logros más importantes.

El fenómeno que Beéle ha construido en Bogotá no se limita únicamente a los escenarios.

Su presencia constante en la ciudad ha generado una conexión especial con sus seguidores de la capital.

El video viral sobre la libertad que siente al vivir en Bogotá reveló una faceta distinta del cantante: la de un joven que valora la diversidad y el ritmo acelerado de la “fría”.

Beéle rompe record en Bogotá.
Beéle rompe record en Bogotá al vender 8 fechas en el Movistar Arena con entradas agotadas. (Foto Canal RCN)
