Valentina Taguado presenció un atraco y confesó que se sintió frustrada: "Fue de película"

Durante una conversación en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina Taguado, Andrés Torres y Johana Velandia compartieron sus opiniones sobre la sensación de inseguridad que se vive en Bogotá.

Valentina Taguado contó una mala experiencia ¿Qué hay pa' dañar? debido a la inseguridad. (Foto Canal RCN)

En medio de la conversación, Andrés Torres aseguró que esa percepción se siente en cualquier parte de la ciudad, mientras Valentina aprovechó para contar una anécdota que vivió referente al tema.

¿Qué situación de inseguridad vivió Valentina Taguado?

Taguado relató que mientras se dirigía a una grabación de MasterChef Celebrity, escuchó gritos en la vía y pensó que se trataba de una situación controlada por un retén militar.

Sin embargo, descubrió que unos hombres en moto habían despojado de sus pertenencias a una mujer.

Lo más impactante, según su relato, fue la reacción de las autoridades: prácticamente nula, sin auxilio inmediato para la víctima.

“Esto fue de película”, expresó Valentina Taguado.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, Valentina decidió actuar.

¿Cómo ayudó Valentina Taguado a la señora que fue despojada de sus pertenencias?

Taguado dijo que llevó a la señora al lugar al que se dirigía y le prestó su celular para que pudiera comunicarse con sus familiares.

La locutora confesó que la actitud indiferente de las autoridades la dejó frustrada y con un sentimiento de impotencia frente a la realidad que enfrentan los ciudadanos.

El relato de Valentina Taguado no solo expuso la vulnerabilidad que se siente en las calles de Bogotá, sino que también permitió conocer un lado más humano de la locutora y presentadora, quien decidió actuar frente a la indiferencia de las autoridades.

Valentina se ha ganado un lugar en la memoria de los televidentes gracias a su participación en MasterChef Celebrity.

Su talento y carisma la llevaron hasta la gran final, donde compartió cocina con Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

Su llegada a la final fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron su disciplina y creatividad en cada reto.

Más allá de su faceta en la televisión, la locutora dejó claro que la empatía y el compromiso humano pueden marcar la diferencia en medio de situaciones adversas.