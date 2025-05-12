Él es Maxx Morando, el músico con el que Miley Cyrus confirmó su compromiso en 2025

La confirmación del compromiso entre Miley Cyrus y Maxx Morando generó interés entre los internautas, quienes buscaban detalles sobre el músico que la acompaña desde 2021 y que ha mantenido un perfil reservado incluso tras el anuncio.

¿Quién es Maxx Morando, la pareja de Miley Cyrus?

Maxx Morando nació en California en 1998 y creció en medio de la escena del rock alternativo. Su trayectoria comenzó como baterista de The Regrettes, agrupación en la que estuvo entre 2015 y 2018 y con la que participó en giras y producciones que lo acercaron a audiencias jóvenes interesadas en nuevas propuestas del género.

Más adelante se integró a Liily, un proyecto experimental que combina influencias del rock con sonidos contemporáneos. Aunque la percusión es su instrumento principal, el músico también interpreta guitarra y ha explorado la creación visual a través de colaboraciones con diseñadores.



Los internautas recuerdan a través de redes cuando, en 2021, Miley Cyrus mencionó que uno de sus atuendos de festival fue resultado de un trabajo conjunto entre Morando y Shane Kastl, lo que reveló otra faceta del artista.

Quienes han trabajado con él señalan que mantiene una personalidad reservada fuera de los escenarios. Esta actitud ha llamado la atención de los fans, quienes afirman que su bajo perfil contrasta con el ambiente mediático que rodea a las figuras del entretenimiento.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Cómo comenzó la relación entre Miley Cyrus y Maxx Morando?

La historia entre ellos inició en 2021 gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común. Miley relató en una entrevista que aceptó por curiosidad y que lo que más le sorprendió fue encontrar aspectos en común, a pesar de lo diferentes que pensó que serían.

El público empezó a notar su cercanía en noviembre de ese año, cuando asistieron a un desfile. Un mes después fueron vistos juntos durante la producción del especial Miley’s New Year’s Eve Party, lo que aumentó las especulaciones. En abril de 2022 ya era visible que la relación avanzaba, pues compartían momentos sin ocultarse.

La historia de Miley Cyrus y Maxx Morando empezó en 2021 / (Foto de AFP)

A partir de 2023 verlos juntos se volvió habitual, especialmente en espacios musicales. Morando colaboró como productor en dos canciones del album Endless Summer Vacation y en varios temas del proyecto Something Beautiful. En los Grammy 2024, donde Flowers recibió dos premios, la acompañó a celebrar el reconocimiento.

Artículos relacionados Selena Gómez EN VIDEO: Selena Gómez protagoniza divertida escena con un paparazzi en una estación de gasolina

¿Qué llama la atención de la relación de Miley Cyrus con Maxx Morando?

Los internautas comparan esta etapa con la que Miley vivió junto a su exesposo Liam Hemsworth, relación que tuvo gran seguimiento mediático y atravesó varias pausas. En entrevistas, la artista mencionó que en aquella época sentía presión por ajustarse a expectativas externas asociadas a la imagen pública de su entonces pareja.

En redes destacan la dinámica de la relación entre Miley Cyrus con Maxx Morando / (Foto de AFP)

Con Morando, quienes conocen a la cantante aseguran que la dinámica es distinta. Él no pertenece a una industria cinematográfica ni está expuesto a constantes apariciones públicas. Su entorno creativo se mantiene principalmente en la música, lo que —según seguidores— aporta un ritmo diferente a su vida cotidiana.

Durante cuatro años, la pareja consolidó una relación que combina colaboraciones profesionales, momentos discretos y apariciones públicas seleccionadas. Para quienes siguen la carrera de la artista, este compromiso representa una etapa marcada por decisiones personales más alineadas con su identidad creativa.