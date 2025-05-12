Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

EN VIDEO: Selena Gómez protagoniza divertida escena con un paparazzi en una estación de gasolina

Selena Gómez protagonizó un momento viral al pedirle a un paparazzi que la ayudara a reversar su carro en una gasolinera.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Selena Gómez protagonizó un momento viral
Selena Gómez llama la atención en una estación de gasolina / (Foto de AFP y Freepik)

Un video grabado en una estación de gasolina se volvió tendencia después de que Selena Gómez presentara problemas con su carro y reaccionara de manera inesperada. La escena generó conversación en redes y abrió nuevamente el interés por conocer más detalles de su vida actual junto a Benny Blanco.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Selena Gómez en la estación de gasolina?

El episodio comenzó cuando Selena Gómez, al intentar mover su carro en una estación de gasolina, presentó dificultades. De manera inmediata, le pidió a un paparazzi que la ayudara a darle reversa porque, afirman en redes, no sabía cómo hacerlo.

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue la maniobra del vehículo, sino la reacción de la artista. Lejos de mostrarse incómoda por lo sucedido, interactuó con naturalidad y compartió risas con quien la estaba grabando, probablemente sin imaginar que se trataba de un paparazzi.

El video ya suma miles de reproducciones y continúa en la conversación digital del entretenimiento. El clip también generó especulaciones: algunos mencionaban una presunta discusión entre Selena y su esposo, Benny Blanco, razón por la cual se encontraba sola. Sin embargo, poco después, estas versiones fueron descartadas.

Artículos relacionados

¿Qué compartió Selena Gómez después del momento viral?

Posteriormente, Selena dio fin a los rumores al publicar un video en el cual se mostraba decorando el árbol de Navidad de su hogar. En la grabación se observa un ambiente tranquilo y familiar, acompañado de un emotivo mensaje:

“Nuestra primera navidad juntos como pareja”, escribió.

Selena Gómez compartió un emotivo momento junto a Benny Blanco
Selena Gómez arma su árbol de navidad junto a Benny Blanco / (Foto de AFP y Freepik)

La publicación fue interpretada por los internautas como una muestra de que su relación avanza de manera estable y que el episodio de la estación fue simplemente un momento cotidiano que terminó volviéndose viral.

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia de Selena Gómez y Benny Blanco?

A lo largo de los años, la relación entre Selena Gómez y Benny Blanco ha pasado por distintas etapas que han captado la atención del público. Su historia comenzó mucho antes de ser pareja, cuando entre 2014 y 2015 coincidieron por primera vez en el estudio. En ese periodo, Benny colaboró en el álbum Revival, donde trabajaron juntos.

En 2019 volvieron a coincidir en otro videoclip, aunque en ese entonces no había señales de un romance. El cambio llegó en junio de 2023, cuando comenzaron a salir de manera discreta. Meses después, Selena reveló que llevaban “seis meses” juntos, lo que confirmó que su relación había iniciado en privado y con calma.

¿Cuál es la historia de Selena Gómez y Benny Blanco?
Esta es la historia de Selena Gómez y Benny Blanco / (Foto de AFP)

Para diciembre del mismo año, la artista decidió hacerlo público a través de Instagram, donde expresó que Benny era “absolutamente todo su corazón”. Para estas fechas, dieron un nuevo paso al anunciar su compromiso, un momento que, según compartieron, ocurrió durante un picnic.

La etapa más reciente llegó en septiembre de 2025, cuando se casaron en California. La ceremonia se realizó en un ambiente privado y marcó el capítulo más importante de una relación que terminó consolidándolos como una pareja estable y destacada en el entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

Fans de Cazzu la sorprendieron en Bogotá con regalos, serenata y un gesto inesperado antes de su esperado concierto.

Cazzu enamora a Bogotá con repertorio colombiano Cazzu

Cazzu sorprende al público bogotano cantando un famoso tema de Shakira

Cazzu dio su concierto en Bogotá el pasado 4 de diciembre, en donde sorprendió a sus fanáticos cantando un famoso tema de Shakira.

Shakira es criticada en redes por enviar mensaje en inglés a sus fans en Spotify Wrapped Shakira

Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

Shakira enfrenta críticas de una fan que notó un detalle inesperado en su Spotify Wrapped y lo hizo público, generando miles de reacciones.

Lo más superlike

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología