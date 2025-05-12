Un video grabado en una estación de gasolina se volvió tendencia después de que Selena Gómez presentara problemas con su carro y reaccionara de manera inesperada. La escena generó conversación en redes y abrió nuevamente el interés por conocer más detalles de su vida actual junto a Benny Blanco.

¿Qué pasó con Selena Gómez en la estación de gasolina?

El episodio comenzó cuando Selena Gómez, al intentar mover su carro en una estación de gasolina, presentó dificultades. De manera inmediata, le pidió a un paparazzi que la ayudara a darle reversa porque, afirman en redes, no sabía cómo hacerlo.

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue la maniobra del vehículo, sino la reacción de la artista. Lejos de mostrarse incómoda por lo sucedido, interactuó con naturalidad y compartió risas con quien la estaba grabando, probablemente sin imaginar que se trataba de un paparazzi.

El video ya suma miles de reproducciones y continúa en la conversación digital del entretenimiento. El clip también generó especulaciones: algunos mencionaban una presunta discusión entre Selena y su esposo, Benny Blanco, razón por la cual se encontraba sola. Sin embargo, poco después, estas versiones fueron descartadas.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Qué compartió Selena Gómez después del momento viral?

Posteriormente, Selena dio fin a los rumores al publicar un video en el cual se mostraba decorando el árbol de Navidad de su hogar. En la grabación se observa un ambiente tranquilo y familiar, acompañado de un emotivo mensaje:

“Nuestra primera navidad juntos como pareja”, escribió.

Selena Gómez arma su árbol de navidad junto a Benny Blanco / (Foto de AFP y Freepik)

La publicación fue interpretada por los internautas como una muestra de que su relación avanza de manera estable y que el episodio de la estación fue simplemente un momento cotidiano que terminó volviéndose viral.

Artículos relacionados La toxi costeña Video viral hace que todos confundan a la Toxi Costeña con reconocida influencer brasileña

¿Cuál es la historia de Selena Gómez y Benny Blanco?

A lo largo de los años, la relación entre Selena Gómez y Benny Blanco ha pasado por distintas etapas que han captado la atención del público. Su historia comenzó mucho antes de ser pareja, cuando entre 2014 y 2015 coincidieron por primera vez en el estudio. En ese periodo, Benny colaboró en el álbum Revival, donde trabajaron juntos.

En 2019 volvieron a coincidir en otro videoclip, aunque en ese entonces no había señales de un romance. El cambio llegó en junio de 2023, cuando comenzaron a salir de manera discreta. Meses después, Selena reveló que llevaban “seis meses” juntos, lo que confirmó que su relación había iniciado en privado y con calma.

Esta es la historia de Selena Gómez y Benny Blanco / (Foto de AFP)

Para diciembre del mismo año, la artista decidió hacerlo público a través de Instagram, donde expresó que Benny era “absolutamente todo su corazón”. Para estas fechas, dieron un nuevo paso al anunciar su compromiso, un momento que, según compartieron, ocurrió durante un picnic.

La etapa más reciente llegó en septiembre de 2025, cuando se casaron en California. La ceremonia se realizó en un ambiente privado y marcó el capítulo más importante de una relación que terminó consolidándolos como una pareja estable y destacada en el entretenimiento.