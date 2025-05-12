¿Karina García va a desquitarse con demanda? Esto contestó en vivo la modelo paisa

Durante esta semana, la influencer y modelo antioqueña Karina García ha venido retomando sus apariciones en redes sociales, así que hizo una reciente transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores.

¿Qué está haciendo Karina García en República Dominicana?

Karina García no ha vuelto a Colombia. La influenciadora se encuentra en República Dominicana dando varias entrevistas y explicó que lo está haciendo porque firmó un contrato en el que una de sus responsabilidades es aparecer en estos medios.

Mientras tanto, la paisa también está aprovechando para conocer de Santo Domingo; ha estado de fiesta y disfrutando de la comida del país extranjero.

Sin embargo, en medio de la charla con sus seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se refirió al tema de por qué no efectúa denuncias para quienes la suelen tachar sin piedad. Enseguida, Karina García asombró con su respuesta.

¿Karina García va a hacer demandas por difamación?

Distinto a lo que varios piensan, en la mente de Karina García no ha pasado la idea de irse por lo legal en contra de quienes suelen criticarla e incluso manchar su nombre.

Es así como Karina respondió que no demanda a la gente por difamación porque no lo ve necesario.

"¿Para qué? Miren, como les he dicho ahorita. Yo siento que eso es perder el tiempo. Muchas veces las personas cuando salen a hablar de mí simplemente es como por crear una polémica, ¿cierto? Entonces, ¿para qué?", contestó Karina García.

Sumado a lo anteriormente dicho, la influencer detalló que emprendería acciones legales de demandas en casos cuando, por ejemplo, se metan con su integridad física, aunque reveló que le han pasado cosas graves y ha preferido dejarlas a un lado porque no le gustan los problemas.

