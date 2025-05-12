Juliana preocupa tras aparecer llorando desconsolada y hacer confesión, ¿qué le pasó?

Juliana Velásquez conocida artísticamente como Juliana encendió las alarmas entre sus seguidores en las últimas horas tras aparecer llorando en sus redes sociales.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara dejó ver el rostro de Emilia al compartir una tierna foto con Jessi Uribe

¿Por qué Juliana Velásquez apareció llorando en sus redes?

La cantante y actriz publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se mostró desconsolada y empezaba con una revelación sobre una prohibición que le habían hecho.

Juliana aseguraba en el audiovisual que su equipo legal le había prohibido hablar del tema, pero que ella les iba a llevar la contraria para confesárselos a sus fans.

Mis abogados me dijeron que no subiera este video, pero igual lo voy a subir porque me parece importante comunicarles esto a ustedes.

Tras estos primeros segundos de bastante emotividad y drama, Juliana empieza a contar qué era eso que les quería contar a sus seguidores, y era algo con lo venía luchando supuestamente en el último tiempo.

Llevo más de un año tratando de salvar al Buena Vista como de lugar, he pedido plazos, prestamos, plata prestada a amigos y no he podido y no se pudo, el Buena Vista va a tener que cerrar sus puertas.

Juliana Velásquez apareció llorando en sus redes sociales. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES)

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Cuál fue el anuncio que hizo Juliana en su video llorando?

Juliana confesó en su video que supuestamente estaba tratando desde hace más de un año de salvar al Buena Vista, sin especificar de qué trataba este lugar.

La cantante expresaba que había buscado prestamos y la ayuda de diferentes personas, pero que había sido imposible.

Sin embargo, en medio de su emotiva confesión aseguraba que no iba a dejar que este tuviese ese final y por eso le iba a dar una despedida 'digna'.

Esto no se va a quedar así y no se va a acabar así.

Juliana tras todo este contexto aseguró que daría un concierto en honor al Buena Vista en 2026 y que sería algo nunca antes visto.

El buena vista se merece una despedida por la puerta grande y por eso decidí hacer un último concierto este 22 de febrero.

Artículos relacionados Selección Colombia Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

¿Qué reacciones dejó el video de Juliana Velásquez?

Al parecer, la llorada de Juliana y su confesión hizo parte de una estrategia para promover su próximo concierto en el Movistar Arena.

La cantante generó gran preocupación en sus seguidores y colegas por el sentimiento que le puso al video y sus palabras del principio.

Comentarios como: "No me azare así Juliana", "Juliana no juegues con nuestros sentimientos" o "Ya iba a organizar una recolecta por ti".

Por otra parte, algunos le aplaudieron a Juliana su creatividad para llamar la atención con sus emociones y sentimientos.