Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

La nueva edición del álbum del Mundial de 2026 será el más grande y con mayor número de estampas en sus 55 años historia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así es el álbum Panini del Mundial 2026
Se reveló todo sobre el álbum del Mundial 2026. (AFP: Dave Kotinsky)

La fiebre mundialista comienza a sentirse con fuerza tras revelarse información sobre el esperado álbum de la Copa Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Qué novedades trae el álbum del Mundial 2026?

La empresa italiana Panini lleva más de 55 años siendo el encargado de hacer las ediciones todos los álbumes para las Copas del Mundo.

Para la edición de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no fue la excepción y según reveló recientemente será el álbum más grande y novedoso de la historia.

La nueva edición incluirá un diseño renovado, mayor número de estampas y varias sorpresas relacionadas con las 48 selecciones clasificadas.

“La portada de Canadá y Estados Unidos refleja el colorido estilo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el emblema oficial de la competición y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como elementos principales, combinados con la imagen de la inconfundible chilena del italiano Carlo Parola, adoptada como logotipo oficial de Panini en 1965″

Algunas de las novedades que la empresa italiana reveló frente a este esperado álbum de pegatinas son las siguientes:

  • Más de 110 páginas.
  • Un récord de 980 figuritas.
  • Sobres de 7 figuritas.
  • Edición especial para México.
  • Diseño especial de estampado.
  • Secciones especiales.
  • Cromos especiales.
  • Coleccionables online.
Álbum Mundial 2026
Novedades del álbum Mundial 2026. (AFP)

Artículos relacionados

¿Desde cuándo se conseguirá el álbum del Mundial 2026 en Colombia?

Panini no ha confirmado oficialmente todos los detalles como el inicio de su distribución y venta, contenidos adicionales y el costo final para cada país.

Sin embargo, con base en años anteriores, en Colombia, el lanzamiento estaría previsto para las semanas previas al inicio del torneo, lo que permitirá que los coleccionistas empiecen a llenar el álbum con tiempo.

Algunos portales especializados aseguran que la preventa podría empezar desde enero de 2026, mientras que la comercialización global para el público general saldría hasta después de principios de marzo.

Artículos relacionados

¿Qué precio tendrá el álbum Panini de la Copa Mundial 2026?

Asimismo, ya circulan las primeras estimaciones sobre su precio, que podría variar dependiendo del formato y de posibles ediciones especiales.

En Colombia el álbum de tapa blanda podría costar alrededor de $12000 pesos, mientras que el tapa edición especial estaría entre los $50000. No obstante, Panini no ha revelado los precios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Colombia en el sorteo del Mundial 2026 Selección Colombia

La IA reveló quiénes serían los rivales de Colombia en la primera fase del Mundial tras sorteo

La IA predice tras un análisis quiénes serían rivales de la Selección Colombia en la primera fase de grupos en el Mundial 2026.

Reconocida actriz de Netflix murió Talento internacional

Reconocida actriz de Netflix muere a los 45 años: dejó estremecedor mensaje de despedida

La actriz Criscilla Anderson dejó una emotiva carta para sus cuatro hijos de despedida: "Gracias por amarme".

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.

Lo más superlike

Shakira es criticada en redes por enviar mensaje en inglés a sus fans en Spotify Wrapped Shakira

Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

Shakira enfrenta críticas de una fan que notó un detalle inesperado en su Spotify Wrapped y lo hizo público, generando miles de reacciones.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación llena de ternura Greeicy

Greeicy sorprendió al revelar imágenes de su hijo, Kai: ¿ya mostró su rostro?

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?