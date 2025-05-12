Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

La fiebre mundialista comienza a sentirse con fuerza tras revelarse información sobre el esperado álbum de la Copa Mundial 2026.

¿Qué novedades trae el álbum del Mundial 2026?

La empresa italiana Panini lleva más de 55 años siendo el encargado de hacer las ediciones todos los álbumes para las Copas del Mundo.

Para la edición de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no fue la excepción y según reveló recientemente será el álbum más grande y novedoso de la historia.

La nueva edición incluirá un diseño renovado, mayor número de estampas y varias sorpresas relacionadas con las 48 selecciones clasificadas.

“La portada de Canadá y Estados Unidos refleja el colorido estilo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el emblema oficial de la competición y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como elementos principales, combinados con la imagen de la inconfundible chilena del italiano Carlo Parola, adoptada como logotipo oficial de Panini en 1965″

Algunas de las novedades que la empresa italiana reveló frente a este esperado álbum de pegatinas son las siguientes:

Más de 110 páginas.

Un récord de 980 figuritas.

Sobres de 7 figuritas.

Edición especial para México.

Diseño especial de estampado.

Secciones especiales.

Cromos especiales.

Coleccionables online.

Novedades del álbum Mundial 2026. (AFP)

¿Desde cuándo se conseguirá el álbum del Mundial 2026 en Colombia?

Panini no ha confirmado oficialmente todos los detalles como el inicio de su distribución y venta, contenidos adicionales y el costo final para cada país.

Sin embargo, con base en años anteriores, en Colombia, el lanzamiento estaría previsto para las semanas previas al inicio del torneo, lo que permitirá que los coleccionistas empiecen a llenar el álbum con tiempo.

Algunos portales especializados aseguran que la preventa podría empezar desde enero de 2026, mientras que la comercialización global para el público general saldría hasta después de principios de marzo.

¿Qué precio tendrá el álbum Panini de la Copa Mundial 2026?

Asimismo, ya circulan las primeras estimaciones sobre su precio, que podría variar dependiendo del formato y de posibles ediciones especiales.

En Colombia el álbum de tapa blanda podría costar alrededor de $12000 pesos, mientras que el tapa edición especial estaría entre los $50000. No obstante, Panini no ha revelado los precios.