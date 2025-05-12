Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz de Netflix muere a los 45 años: dejó estremecedor mensaje de despedida

La actriz Criscilla Anderson dejó una emotiva carta para sus cuatro hijos de despedida: "Gracias por amarme".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reconocida actriz de Netflix murió
Criscilla Anderson dejó un emotivo mensaje de despedida. (Fotos Freepik y AFP)

El mundo del entretenimiento está consternado tras confirmarse el fallecimiento de un reconocida actriz a sus tras una dura batalla contra el cáncer.

¿Qué se sabe del fallecimiento de la actriz Criscilla Anderson?

Criscilla Anderson, vinculada a varias producciones de Netflix como Dallas Cowboys Cheerleaders y en el reality show Country Ever After, se despidió de este mundo a sus 45 años.

La actriz, bailarina profesional y creadora de contenido luchaba contra un cáncer de colon desde 2018. En sus redes sociales, Criscilla documentaba y compartía detalles de su proceso contra esta enfermedad.

La noticia fue confirmada por una de las mejores amigas de Criscilla, quien compartió una emotiva publicación que la actriz le pidió el favor de sacar a la luz en caso de fallecer.

Lindsey, nombre de la amiga de Criscilla aseguró estar destrozada, pero que cumpliría a la promesa que le hizo a su amiga antes de su fallecimiento, y publicaría su último mensaje para sus hijos, familia y amigos.

Mi corazón está destrozado al compartir esto. Le prometí a Criscilla que caminaría este viaje con ella cada vez que no pudiera mantenerse en pie (...). Estar a su lado hasta el final fue el mayor honor de mi vida.

Luto en el cine: falleció famoso director de manera inesperada, dejando gran legado en la televisión
La carta que dejó la actriz Criscilla Anderson. (Foto: Freepik)

¿Cuál fue el mensaje que dejó la actriz Criscilla Anderson antes de su muerte?

El inesperado fallecimiento de Criscilla Anderson ha generado conmoción, especialmente después de que se conociera el emotivo mensaje que dejó antes de partir.

Mi dulce comunidad. Si están leyendo esto, finalmente me deslicé en los brazos de Jesús, en paz y rodeada de amor. Por favor, no se queden en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido... Estoy en casa.

La actriz hizo una dedicatoria especial para sus cuatro hijos, a su hijo Ethan le agradeció por haberla hecho mamá y animarla durante su enfermedad.

A su hija Savannah, la catalogó como un regalo de Dios, a Emmarie, quien heredó su talento para el baile, la motivo a seguir haciéndolo y a la menor, Everleigh, le pidió que no abandone sus sueños.

A sus hermanas y amigos, les agradeció por apoyarla durante todo su proceso y enfermedad, por haberla motivado cuando no podía más.

Gracias por abrazarme cuando no podía soportar, limpiarme las lágrimas, llevarme a citas y hacerme reír. Fuisteis las manos de Dios en mi vida durante años.

¿Qué reacciones ha dejado el último mensaje de la actriz Criscilla Anderson?

La actriz en su mensaje invitó a su familia y amigos a dejar cualquier sentimiento de tristeza o rabia a un lado y que se dedicaran a amarse los unos a los otros.

Asimismo, dejó recomendados a sus cuatro hijos, a quienes invitó a seguir adelante a pesar de su partida.

A mi familia... Gracias por amarme tan incondicional. Por favor, cuidaos el uno del otro - mi amor todavía está envuelto a tu alrededor.

Compañeros de set, directores y amigos han llenado las redes sociales de homenajes, resaltando su profesionalismo, su calidez humana y la pasión con la que asumía cada papel.

Su ausencia deja un vacío profundo en la industria, pero su legado permanecerá en cada una de las historias que ayudó a contar.

 

