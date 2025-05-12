La IA reveló quiénes serían los rivales de Colombia en la primera fase del Mundial tras sorteo

Este viernes 5 de diciembre se conocerá quiénes serán los rival de la Selección Colombia para la Copa Mundo de fútbol 2026, cuya competencia se llevará a acabo en Estados Unidos, Canadá y México.

¿A qué hora será el sorteo de la Copa Mundo 2026?

El sorteo que tiene como objetivo definir la fase de grupos del Mundial 2026 y se dará al medio día en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D.C, donde contará con la actuación de los artistas Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

Con este sorteo podremos conocer con quiénes deberá competir la Selección Colombia en la primera fase de esta competencia.

Cuándo y dónde jugarán se revelará este sábado 6 de diciembre, donde la FIFA dará a conocer el calendario oficial de los partidos.

¿Quiénes serían los rivales de Colombia en el Mundial 2026 tras sorteo según la IA?

Colombia está en el segundo bombo con Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Recordemos que, Colombia no podrá enfrentarse con equipos del mismo bombo ni a otro equipo de Sudamérica, salvo caso extraordinario de repechaje, razón por la que no podrá competir con equipos como Brasil o Argentina.

Todos tendrá tres rivales de los bombos contrarios definiendo así los tres primeros partidos.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado en internet y base las reglas de la competencia sus rivales serían Portugal, Noruega y Ghana.

Portugal sería el rival del bombo 1 porque suele aparecer como cabeza de serie que equilibra los grupos: es una potencia, pero no la más temida como Francia o Inglaterra, y estadísticamente suele quedar emparejada con selecciones competitivas de segundo nivel como Colombia.

Para el bombo 3 escogí a Noruega, ya que representa el típico rival europeo de nivel intermedio que FIFA suele distribuir para evitar grupos excesivamente desbalanceados; además, su presencia ofrece un reto razonable sin convertir el grupo en uno de los más difíciles.

Finalmente, elegí a Ghana del bombo 4 porque es una selección africana que con frecuencia cae en grupos mixtos con europeos y sudamericanos, y cuya clasificación y nivel competitivo encajan con el perfil de equipos que suelen ocupar este bombo, ofreciendo un duelo manejable pero desafiante para Colombia.