Jessi Uribe rompió en llanto tras sorprendente noticia

El cantante Jessi Uribe conmovió a sus fanáticos luego de cumplir un importante logro musical.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessi Uribe rompe en llanto tras logro
Jessi Uribe se mostró conmovido/AFP: Giorgio Viera

El cantante Jessi Uribe conmovió a miles de sus fanáticos luego de compartir un emotivo video tras conocer que se consolidó como el artista de música popular colombiano más escuchado en Spotify.

¿Qué logro cumplió Jessi Uribe en su música?

La plataforma streaming de música Spotify dio a conocer los récords de los artistas y los gustos musicales de los oyentes como suele hacerlo cada fin de año.

jessi uribe mas escuchado de musica popular en spotify

En su reporte, el bumangués logró ser el artista del género popular más escuchado de la plataforma con 3 billones al año.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe tras su logro musical?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió un carrusel con un video llorando en tarima y con las cifras que obtuvo durante el año.

"Dios es bueno y ustedes con él me permiten terminar un año más como el artista de música popular colombiana más escuchado en el mundo (...) Para otros géneros puede parecer “muy poco”, pero para mí es una bendición y una responsabilidad gigante. No es un título, es un compromiso, no es un número, es una misión que tenemos todos los que hacemos parte de esta gran familia", escribió.

Asimismo, agradeció a sus fanáticos por reproducir sus canciones a diario, llorar con ellas, sanar, rumbear y enamorar con cada letra.

"Este logro es de todos, yo solo pongo la voz, ustedes ponen la fuerza. LOS AMO", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el logro de Jessi Uribe?

Luego de su publicación logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de elogios y halagos por su importante logro y por su reacción, destacando su humildad y amor por lo que hace.

Paola Jara y Jessi Uribe bendiciones tras su hija

Asimismo, muchos le mencionaron a su hija Emilia, quien tiene pocos días de nacida, fruto de su matrimonio con la cantante Paola Jara, detallando que cada bebé viene con bendiciones y esta ha sido una de ellas.

Por ahora, el artista sigue retomando sus presentaciones luego de haber estado al 100% con su hija y disfrutando de la llegada de la bebé, que tanto anhelaba.

 

