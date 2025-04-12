Reconocido artista fue herido en medio de un atraco en Barranquilla: esto se sabe

La inseguridad no da tregua en Colombia y esta vez la víctima fue un reconocido artista vallenato que resultó herido durante un atraco en Barranquilla.

¿Cuál fue el reconocido artista que salió herido en medio de un robo?

El artista que resultó herido en medio de un atraco es Goyo Gutiérrez, el rey vallenato de 2025, quien fue remitido de urgencia a la Clínica Reina Catalina.

Según los primeros reportes de las autoridades se supo que el artista llegaba a un restaurante ubicado en el barrio el Prado y al momento de bajarse de su vehículo fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La Policía Metropolitana de Barranquilla también reveló que al parecer fue el parrillero quien se bajó de la moto y trató de despojar de su celular y una cadena de oro al artista.

“Sabemos que fue un intento de hurto de unos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos se baja y llega a pie y obviamente después escaparon en la moto".

Sin embargo, Goyo se resistió al atraco y al parecer, salió corriendo, ante esta reacción el atracador decidió desenfundar su arma y le impactó uno de los brazos al conocido rey vallenato.

¿Qué se sabe del estado de salud del artista de vallenato Goyo Gutiérrez y de los atracadores?

El coronel de la Policía Nacional, Camelo Sánchez, en declaraciones oficiales, aseguró que el artista había sido herido con una especie de arm* traumática, la cual pueda causar letalidad y lesiones graves.

Lo que hemos sabido es que lo hurtan y obviamente y lo lesionan con un arma traumática, que llamamos traumática, que son muy similares a las industriales, pero que disparan una munición de un calibre menor.



Las autoridades están tras la pista de los presuntos atracadores, quienes atentaron contra la vida del Rey Vallenato Aficionado 2025, Goyo Gutiérrez.

El artista se encuentra recuperándose en la clínica a la que fue trasladado y según declaraciones de su mánager, está estable y fuera de peligro.

Mánager de Goyo Gutiérrez reveló detalles del atraco

El representante del acordeonero compartió detalles del estado de salud del artista y también de lo sucedido, en donde contó cómo sucedieron los hechos.

Al parecer, según el mánager de Goyo, el artista botó su celular al suelo al verse encañonado por los presuntos delincuentes y al momento que salió a correr, uno de los ladrones se asustó al pensar que él se le abalanzaría encima y fue allí que le dispar*.