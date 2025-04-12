Reconocida cantante confirmó que se casará próximamente: ¿de quién se trata?

En los últimos días, miles de internautas se han sorprendido tras confirmarse la noticia que una reconocida pareja que hace parte del entretenimiento reveló que se casará tras una emotiva fotografía que compartieron en sus redes sociales.

Sin duda, la noticia ha generado gran emotividad por parte de los seguidores de la reconocida celebridad, quien ha dejado un importante legado en las diferentes plataformas digitales.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Quién es la reconocida cantante que confirmó que se casará?

El nombre de la cantante, Judy Buendía , se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmar que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial por la especial propuesta de matrimonio que le hizo su pareja.

Recientemente, Judy compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 207 mil seguidores, una emotiva fotografía en la que sorprendió a sus seguidores tras confirmar que aceptó la propuesta, expresando lo siguiente: “y dije que sí”.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

En la fotografía se evidencia que la cantante está atravesando por un importante momento a nivel emocional y personal, pues emprenderá un nuevo camino junto al amor de su vida. Así también, se evidencia el lujoso anillo que recibió tras su propuesta.

¿Cómo anunció la cantante que se casará? | Foto: Freepik

¿Con quién se casará la cantante Judy Buendía?

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Es clave mencionar que Judy Buendía se ha dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales al mezclar varios géneros, como el indie o el pop.

De igual modo, varios de sus seguidores se han preguntado acerca de su vida sentimental, en especial, por saber con quién se casará.

El nombre de José Gamba se ha convertido en tendencia tras la especial propuesta de matrimonio que le hizo al amor de su vida.

¿Quién es el prometido de la cantante colombiana? | Foto: Freepik

En la actualidad, José se ha destacado por ser emprendedor y compartir a través de sus redes sociales la gran inspiración que tiene por la música.

Por su parte, la pareja está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial por emprender un nuevo camino en el que varios de sus seguidores y allegados han resaltado la especial conexión que hay entre ambos.