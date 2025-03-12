Cazzu rompe el silencio: ¿‘Callaíta’ de Bad Bunny fue escrita para ella? Esto dijo la artista

La cantante argentina Cazzu, que se encuentra en Colombia y ha dado varias declaraciones a medios nacionales, en la que habló recientemente sobre un rumor que ha estado circulando en redes sociales acerca de una famosa canción de Bad Bunny.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

¿Cuál es la canción de Bad Bunny que relacionan a Cazzu?

Cazzu rompió el silencio sobre la teoría que circula en redes sociales sobre la famosa canción de Bad Bunny, ‘Callaíta’, y su posible dedicatoria para ella.

Durante una entrevista, la artista se pronunció sobre el tema y sobre si su sencillo ‘Isla Verde’ habría sido una respuesta al puertorriqueño.

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Desde que Cazzu llegó a Colombia para su concierto en el Movistar Arena, parte de su gira ‘Latinaje’, la conversación sobre el supuesto vínculo entre ambos artistas ha cobrado fuerza en redes.

Cazzu habla sobre ‘Callaíta’ y su vínculo con Bad Bunny. (Foto: AFP)

Los internautas han especulado que la protagonista del videoclip de ‘Callaíta’ podría ser Cazzu y que el tema estaría inspirado en un breve romance entre ellos en los años 2017 y 2018.

¿‘Callaíta’ de Bad Bunny fue escrita para Cazzu? Esto dijo la cantante argentina

La teoría se viralizó cuando un usuario de TikTok destacó el parecido entre Cazzu y la mujer que aparece en el videoclip de Bad Bunny.

Artículos relacionados Sara Corrales Sara Corrales reveló que será mamá de una niña: ¿Cuál es el poderoso significado de Mila?

Los seguidores interpretaron las letras como un reflejo del romance fugaz que supuestamente vivieron, mientras que otros asociaron la canción ‘Isla Verde’ con una respuesta emocional de la argentina.

El sencillo, que describe un refugio y momentos de desconexión con alguien especial, generó especulaciones sobre si el mensaje iba dirigido al cantante puertorriqueño.

Cazzu habla sobre ‘Callaíta’ y su vínculo con Bad Bunny. (Foto: AFP)

En la entrevista, la artista dejó claro que ‘Isla Verde’ no fue escrita para Bad Bunny y expresó su sorpresa por las especulaciones.

“No. Me pone un poco nerviosa la situación. ‘Isla Verde’ es una canción que yo le escribí a un chico que me gustaba, que no era Benito”, respondió contundentemente.

Por lo que dejó claro que la canción de Bad Bunny: “estoy muy sorprendida con este análisis extraño que hace la gente de que ‘Callaíta’ es para mí”, comentó Cazzu en una entrevista para los 40 principales.

Por lo pronto, Cazzu se alista para presentarse en un esperado show en el Movistar Arena, este 4 de diciembre de 2025.