Eventos astronómicos de diciembre de 2025: los últimos fenómenos que ocurrirán en el año

Para el último mes de 2025, los eventos astronómicos toman presencia. Los seguidores y fans de lo que ocurre en el universo podrán disfrutar de varias situaciones en el cielo en diciembre.

¿Qué habrá en el calendario astronómico de diciembre de 2025?

National Geographic compartió la información del calendario astronómico de diciembre de 2025, tales como una lluvia de meteoros, la superluna, un solsticio y más.

Así que no se puede dejar pasar estas últimas semanas del año para disfrutar de lo que ocurre en el espacio exterior y se puede observar desde el planeta Tierra.

En total, son nueve los eventos o fenómenos astronómicos pronosticados para estas fechas, según la mencionada organización educativa y científica.

Planeta Tierra | Foto Freepik.

¿Cuáles fenómenos astronómicos ocurrirán en diciembre de 2025?

Sin más detalles al respecto, se comparte la lista de los fenómenos en el espacio que irán ocurriendo con el paso de los días de diciembre de 2025:

Jueves 4 de diciembre de 2025: superluna, se le dice de esta manera porque el satélite natural de la tierra se ve mucho más grande.

superluna, se le dice de esta manera porque el satélite natural de la tierra se ve mucho más grande. Domingo 7 de diciembre de 2025: Mercurio se aleja del sol.

Mercurio se aleja del sol. Sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia de meteoros Gemínidas, puede ser la más vistosa debido a que se estima que lanza hasta 120 meteoros por hora.

lluvia de meteoros Gemínidas, puede ser la más vistosa debido a que se estima que lanza hasta 120 meteoros por hora. Lunes 15 de diciembre de 2025: la nebulosa de Orión estará lista para poder ser vista.

la nebulosa de Orión estará lista para poder ser vista. Viernes 19 de diciembre de 2025: el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra, los conocedores del tema astronómico dicen que se trata del tercer visitante interestelar identificado que atraviesa el sistema solar con una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros de la Tierra.

Domingo 21 de diciembre de 2025: solsticio, lo que significa que será el día más corto en el hemisferio norte y más largo en el hemisferio sur.

solsticio, lo que significa que será el día más corto en el hemisferio norte y más largo en el hemisferio sur. Domingo 21 y lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia de meteoros Úrsidas.

Todos los meses hay fenómenos astronómicos | Foto de Freepik.