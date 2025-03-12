Hija de Karina García le lanzó dura pulla a Yina Calderón en su regreso a Colombia: "Villanas llorando"

Yina Calderón y Karina García se encuentran de regreso a Colombia tras su paso por un programa internacional en el que volvieron a coincidir tras La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

¿Cuál fue la aparente pulla que Isabella Vargas le lanzó a Yina Calderón?

Las dos influenciadoras han reaparecido en sus redes sociales tras más de un mes alejadas de sus comunidades.

Karina García volvió a Colombia con un millonario premio y como la ganadora de ese programa internacional, mientras que, Yina Calderón se quedó con el segundo lugar.

Este hecho ha provocado comentarios entre ambos grupos de fanáticos, especialmente los de Karina García que sacan pecho de la victoria de ella.

Asimismo, algunos amigos y familiares de la antioqueña han sacado pecho, una de ellas Isabella Vargas, hija de la influenciadora, quien presumió de su victoria y al parecer lanzó pulla a Yina Calderón.

La reina se llevó su premio.

Isabella Vargas presumió victoria de su mamá y lanzó pulla a Yina Calderón. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

¿Cómo reacciono Yina Calderón a la aparente pulla de la hija de Karina García?

Isabella Vargas se dio a conocer gracias a su visita a La casa de los famosos Colombia en donde fue acompañada de su hermano menor, Valentino, siendo esta su primera aparición en televisión nacional.

Desde ese momento la joven de 18 años empezó a acumular una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales en donde comparte y reacciona a temas de su mamá.

Precisamente, Isabella junto a las palabras de elogio hacia su mamá dejó un polémico mensaje en donde hizo énfasis en las 'villanas' que habían quedado tristes con la victoria de su mamá.

Villanas llorando y el fin de esta historia.



Cabe resaltar que este comentario de Isabella Vargas ha empezado a ser asociado rápidamente con Yina Calderón quien se autoproclamó en La casa de los famosos Colombia como la 'villana' de la historia.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Por qué se acabó la amistad de Yina Calderón y Karina García?

Aunque hoy en día hay una especie de enemistad entre Yina Calderón y Karina García no siempre fue así, ya que hasta principios del 2025 ambas sostenían una cercana amistad.

La amistad de ambas influenciadoras se acabó durante su paso por La casa de los famosos Colombia en donde también presumían de su cercanía.

Sin embargo, una aparente 'traición' de Yina Calderón hacia Karina García hizo que su amistad se terminara hasta el punto de convertirse en rivales directas.