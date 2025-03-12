Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Karina García le lanzó dura pulla a Yina Calderón en su regreso a Colombia: "Villanas llorando"

Isabella Vargas, hija de Karina García le mandó directo mensaje a Yina Calderón tras su derrota contra Karina García en República Dominicana.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isabella Vargas le lanzó dura pulla a Yina Calderón
Isabella Vargas se habría burlado de Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón y Karina García se encuentran de regreso a Colombia tras su paso por un programa internacional en el que volvieron a coincidir tras La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la aparente pulla que Isabella Vargas le lanzó a Yina Calderón?

Las dos influenciadoras han reaparecido en sus redes sociales tras más de un mes alejadas de sus comunidades.

Karina García volvió a Colombia con un millonario premio y como la ganadora de ese programa internacional, mientras que, Yina Calderón se quedó con el segundo lugar.

Este hecho ha provocado comentarios entre ambos grupos de fanáticos, especialmente los de Karina García que sacan pecho de la victoria de ella.

Asimismo, algunos amigos y familiares de la antioqueña han sacado pecho, una de ellas Isabella Vargas, hija de la influenciadora, quien presumió de su victoria y al parecer lanzó pulla a Yina Calderón.

La reina se llevó su premio.

Karina García, Isabella Vargas
Isabella Vargas presumió victoria de su mamá y lanzó pulla a Yina Calderón. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reacciono Yina Calderón a la aparente pulla de la hija de Karina García?

Isabella Vargas se dio a conocer gracias a su visita a La casa de los famosos Colombia en donde fue acompañada de su hermano menor, Valentino, siendo esta su primera aparición en televisión nacional.

Desde ese momento la joven de 18 años empezó a acumular una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales en donde comparte y reacciona a temas de su mamá.

Precisamente, Isabella junto a las palabras de elogio hacia su mamá dejó un polémico mensaje en donde hizo énfasis en las 'villanas' que habían quedado tristes con la victoria de su mamá.

Villanas llorando y el fin de esta historia.


Cabe resaltar que este comentario de Isabella Vargas ha empezado a ser asociado rápidamente con Yina Calderón quien se autoproclamó en La casa de los famosos Colombia como la 'villana' de la historia.

¿Por qué se acabó la amistad de Yina Calderón y Karina García?

Aunque hoy en día hay una especie de enemistad entre Yina Calderón y Karina García no siempre fue así, ya que hasta principios del 2025 ambas sostenían una cercana amistad.

La amistad de ambas influenciadoras se acabó durante su paso por La casa de los famosos Colombia en donde también presumían de su cercanía.

Sin embargo, una aparente 'traición' de Yina Calderón hacia Karina García hizo que su amistad se terminara hasta el punto de convertirse en rivales directas.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón y Karina García fueron amigas en La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)
