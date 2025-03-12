Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?

La noche del 1 de diciembre en Ciudad de México tuvo un momento inesperado y vibrante. Dua Lipa, una de las artistas pop más influyentes del mundo, sorprendió a miles de asistentes al invitar al escenario a Fher Olvera, vocalista de Maná.

Dua Lipa canta "Oye mi amor" de Maná en su visita a México. (Foto Omar Vega/AFP)

¿Qué canción en español cantó Dua Lipa en Ciudad de México junto Fher Olvera?

Juntos interpretaron “Oye mi amor”, un clásico del rock en español que convirtió el Estadio GNP Seguros en un coro multitudinario.

El público estalló en aplausos y cantos al reconocer la icónica canción. La mezcla de estilos: el pop global de Dua Lipa y la fuerza del rock latino de Maná, generó un instante único.

¿Qué canción de Shakira cantó Dua Lipa en su concierto en Bogota?

La artista británica viene marcando cada parada de su gira con homenajes locales: en Perú interpretó “Cariñito” y en Colombia emocionó con “Antología” de Shakira, ante más de 40 mil asistentes en el estadio El Campín de Bogotá.

El Radical Optimism Tour de Dua Lipa inició en noviembre en Sudamérica y ha recorrido ciudades como Buenos Aires, Santiago, São Paulo, Lima y Bogotá, antes de llegar a México.

Con más de 70 fechas programadas alrededor del mundo, la gira se ha convertido en una celebración de su nuevo álbum y en una oportunidad para conectar con cada público a través de gestos culturales.

Más allá de los homenajes, la puesta en escena de Dua Lipa ha sido uno de los puntos más comentados de la gira.

Con una producción visual de alto nivel, coreografías precisas y un repertorio que incluye sus éxitos, cada concierto se convierte en un espectáculo completo que combina música, baile y tradición de cada país.

En cada ciudad, las entradas se agotaron con semanas de anticipación, confirmando el impacto que tiene su propuesta en mercados donde el pop internacional convive con géneros locales.

En Bogotá, por ejemplo, la expectativa fue tal que los fanáticos se reunieron desde la madrugada para asegurar un lugar cercano al escenario.

El Radical Optimism Tour no solo marca el regreso de Dua Lipa a los grandes escenarios tras el éxito de Future Nostalgia, sino que también consolida su evolución como artista.

La cantante ha mostrado una faceta más madura, con un sonido que mezcla influencias electrónicas y ritmos retro, y que se complementa con la energía de sus presentaciones en vivo.

De cara al futuro, la gira continuará por Norteamérica y Europa, con fechas en ciudades como Los Ángeles, Londres y París.

Cada parada promete nuevas sorpresas, manteniendo la expectativa de qué canción local podría interpretar y cómo seguirá sorprendiendo a sus seguidores alrededor del mundo.