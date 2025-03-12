Luisa Fernanda W aseguró tener la clave para limpiar la imagen de Ángela Aguilar y Nodal

Luisa Fernanda W sorprendió al asegurar en redes sociales que ella tenía la clave para ayudar a limpiar la imagen de Ángela Aguilar y Nodal, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

¿Cómo pueden Ángela Aguilar y Christian Nodal limpiar su imagen en redes? Esto dijo Luisa W

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W se pronunció frente a la polémica que continúa envolviendo a Ángela Aguilar y Nodal.

Ángela Aguilar compartió un video para aclarar que todo está bien con Christian Nodal.

La influenciadora colombiana comentó que en los últimos días le han salido en sus redes sociales diversos videos en los que están funando a los artistas mexicanos Ángela Aguilar y Christian Nodal por su polémica relación; un hecho que se ha extendido con el paso de los meses y que parece no tener fin.

"Yo veía como todo el hate que le están tirando a estas personas y yo decía: yo les puedo solucionar eso”.

A raíz de esto, la reconocida influenciadora mexicana aseguró, desde su experiencia personal, que tiene la clave para limpiar no solo la carrera artística de ambos artistas, sino también su imagen personal, eso sí, teniendo claro que lo primero que deben de hacer ambos es dejar el ego a un lado.

“Yo sé cuál es el paso a paso que ellos deben de hacer para limpiar su imagen como figuras públicas y como personas, porque realmente los seres humanos pasamos por muchos procesos de aprendizaje, pero para iniciar un cambio lo primer que debes de hacer es dejar el ego a un lado"

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal son blanco de críticas en redes sociales?

Vale la pena recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal se sumergieron en una polémica que a día de hoy continúa en redes sociales tras confirmar su relación a tan solo un mes de que el artista confirmara su ruptura con Cazzu, la madre de su hija.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarán en mayo de 2026. (Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images / AFP)

Pese a que ambos estaban siendo fuertemente criticados por esta decisión, a la polémica le sumaron su boda por lo civil meses después en la que solo personas cercanas a la familia tuvieron acceso.

Así mismo, con el pasar del tiempo han salido a la luz actitudes por parte de Nodal relacionadas a su hija Inti, y la batalla legal que estaría enfrentando actualmente con Cazzu por la custodia de la bebé.