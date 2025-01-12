Esta es la razón por la que Valentina Ferrer no estuvo presente en el concierto de J Balvin en Medellín
Valentina Ferrer brilló por su ausencia en el concierto de J Balvin en Medellín y por fin se conoce el motivo.
Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, sorprendió a muchos al ausentarse del gran concierto del artista urbano en Medellín, Colombia, y ahora salió a la luz el motivo que la mantuvo lejos de este esperado evento.
¿Por qué Valentina Ferrer no estuvo en el show de J Balvin en Medellín? Esto contó
Días antes de que J Balvin emprendiera su regreso hacia Colombia para llevar a cabo uno de los conciertos más ambiciosos e importantes de su carrera artística Valentina Ferrer se mostró un tanto triste por no poder asistir, y aunque en ese momento no entró en detalles de las razones correspondientes hace poco se reveló qué hay detrás de su ausencia en el evento que se llevó a cabo el pasado sábado 29 de noviembre.
En entrevista con una importante revista internacional, Ferrer reveló semanas antes la razón detrás de su inevitable ausencia en el concierto de J Balvin, pues explicó que este último año había sido bastante retador debido a que estaba realizando los trámites para aplicar a la ciudadanía estadounidense y por tal razón debía permanecer dentro del país por un tiempo prolongado sin oportunidad de salir por ningún motivo fuera de él.
"Como muchos saben estoy haciendo mis papeles de gringa, entonces no he podido salir del país. Entonces ha sido como raro, porque uno dice: estás en Estados Unidos, es enorme, pero no poder ir al país de uno, no poder ir a otros países latinos como ir a visitar a tu familia sí es diferente”
¿Cómo afronta Valentina Ferrer el hecho de no poder salir de Estados Unidos?
Así mismo, Valentina Ferrer reveló que a raíz de lo que ha ocasionado este proceso legal encontró un refugio en la plataforma de videos TikTok en donde casi a diario se le ve realizando en vivos junto a otras personalidades del entretenimiento como el cantante Ryan Castro o el influenciador Emiro Navarro.
“Me metí en mi vida de tiktoker, empecé a disfrutar el TikTok, y empecé como a recibir ese cariño con todas chicas, todas mujeres, como que nos entendemos, nos reímos juntas y en todos esos momentos como difíciles por así decirlo que tuve, tuve ese lado de poderme distraer y compartir que me sirvió mucho"