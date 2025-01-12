Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esta es la razón por la que Valentina Ferrer no estuvo presente en el concierto de J Balvin en Medellín

Valentina Ferrer brilló por su ausencia en el concierto de J Balvin en Medellín y por fin se conoce el motivo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué Valentina Ferrer no apareció en el concierto de J Balvin en Medellín?
Esta es la razón que impidió a Valentina Ferrer acompañar a J Balvin en Medellín. (Foto AFP: Jerod Harris).

Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, sorprendió a muchos al ausentarse del gran concierto del artista urbano en Medellín, Colombia, y ahora salió a la luz el motivo que la mantuvo lejos de este esperado evento.

Artículos relacionados

¿Por qué Valentina Ferrer no estuvo en el show de J Balvin en Medellín? Esto contó

Días antes de que J Balvin emprendiera su regreso hacia Colombia para llevar a cabo uno de los conciertos más ambiciosos e importantes de su carrera artística Valentina Ferrer se mostró un tanto triste por no poder asistir, y aunque en ese momento no entró en detalles de las razones correspondientes hace poco se reveló qué hay detrás de su ausencia en el evento que se llevó a cabo el pasado sábado 29 de noviembre.

Los artistas que encendieron el show de J Balvin en Medellín: la lista completa
Así fue el concierto de J Balvin en Medellín. (Foto AFP: Julie Sebadelha).

En entrevista con una importante revista internacional, Ferrer reveló semanas antes la razón detrás de su inevitable ausencia en el concierto de J Balvin, pues explicó que este último año había sido bastante retador debido a que estaba realizando los trámites para aplicar a la ciudadanía estadounidense y por tal razón debía permanecer dentro del país por un tiempo prolongado sin oportunidad de salir por ningún motivo fuera de él.

Artículos relacionados

"Como muchos saben estoy haciendo mis papeles de gringa, entonces no he podido salir del país. Entonces ha sido como raro, porque uno dice: estás en Estados Unidos, es enorme, pero no poder ir al país de uno, no poder ir a otros países latinos como ir a visitar a tu familia sí es diferente”

¿Cómo afronta Valentina Ferrer el hecho de no poder salir de Estados Unidos?

Así mismo, Valentina Ferrer reveló que a raíz de lo que ha ocasionado este proceso legal encontró un refugio en la plataforma de videos TikTok en donde casi a diario se le ve realizando en vivos junto a otras personalidades del entretenimiento como el cantante Ryan Castro o el influenciador Emiro Navarro.

J Balvin se presenta durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena. Foto | Mike Coppola.
J Balvin hizo historia con impresionante concierto en Medellín. Foto | Mike Coppola.

“Me metí en mi vida de tiktoker, empecé a disfrutar el TikTok, y empecé como a recibir ese cariño con todas chicas, todas mujeres, como que nos entendemos, nos reímos juntas y en todos esos momentos como difíciles por así decirlo que tuve, tuve ese lado de poderme distraer y compartir que me sirvió mucho"

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano lanzó un consejo que impactó a miles de madres solteras Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras: "demande por alimento al padre irresponsable"

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones con padres irresponsables.

Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida Talento internacional

Reconocida actriz revela su lucha con la degeneración macular: “No puedo ver ni reconocer a nadie”

La legendaria actriz contó en una reveladora entrevista que quedó completamente ciega y reveló cómo continúa trabajando.

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo Talento nacional

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo

Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio acerca de las razones por las que no se casó tras estar comprometida.

Lo más superlike

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

El color negro tiene distintas interpretaciones psicológicas que se asocian a las personas que lo prefieren.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

'La Premiere' de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”