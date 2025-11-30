Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón ya es mamá: compartió la primera foto de su bebé ¡Y enseñó su rostro!

Mariana Pajón dio la bienvenida a su primer hijo y no dudó en compartir fotos del menor, con las que encantó a sus seguidores.

Mariana Pajón presentó a su bebé y sorprendió al mostrar su rostro sin filtros
La primera foto del hijo de Mariana Pajón que encantó a todos sus seguidores. (Foto AFP: Jeff Pachoud | Freepik).

La reconocida deportista colombiana Mariana Pajón le dio la bienvenida a su primer hijo con su esposo Vincent Pelluard con una emotiva publicación en redes sociales con la que encantó a sus millones de seguidores.

¿Cuándo nació el hijo de Mariana Pajón y Vincent Pelluard?

Desde hace varias semanas se venía especulando en redes sociales que Mariana Pajón ya había dado a luz a su pequeño hijo Théo a raíz de una serie de publicaciones que la deportista realizó. Sin embargo, no fue sino hasta la mañana de este domingo 30 de noviembre que confirmó que los rumores eran ciertos.

Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primogénito de Mariana Pajón
¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? | AFP: Raul Arboleda

Con una fotografía de su bebé en el hospital, Mariana Pajón reveló que Théo nació el pasado viernes 28 de noviembre del presente año midiendo 51 centímetros y pesando casi 4 kilogramos.

“El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos Théo”, escribió Mariana Pajón junto a la fotografía.

La llegada de Théo no solo emocionó a la pareja, también llenó de ternura a sus seguidores, quienes celebraron el nacimiento y le enviaron mensajes de cariño a la familia.

¿Mariana Pajón enseñó el rostro de su primer hijo?

Mariana Pajón decidió que, así como el anuncio del nacimiento de su bebé era importante, también lo era compartir una fotografía completa del pequeño, en la que su rostro se viera claramente. Esto llama la atención porque muchos famosos prefieren mantener en reserva la identidad de sus hijos durante un tiempo para protegerlos de la exposición pública.

¿Ya nació el bebé de Mariana Pajón? Esto se sabe tras emotivas fotografías en sus redes
Esto se sabe del nacimiento del primogéntito de Mariana Pajón. | Fotos: Freepik y AFP. Cris Bouroncle

En la instantánea se ve al pequeño Théo luciendo la que sería su primera muda de ropa: un conjunto tejido en tonos beige y verde menta.

Tras la publicación, decenas de seguidores reaccionaron con sorpresa y emoción ante la noticia. Además, varias celebridades también se manifestaron.

Figuras como Rigoberto Urán, Paola Jara (quien recientemente dio a luz), Julieta Restrepo y otros famosos enviaron mensajes de felicitación a la deportista y a su familia, que inicia una nueva etapa con la llegada de su primogénito.

