Estos son todos los artistas que se presentaron en el concierto de J Balvin en Medellín

El pasado sábado 29 de noviembre Medellín fue el escenario de uno de los conciertos más esperados del año: ‘Hecho en Medellín’ del artista urbano J Balvin, quien no solo cantó gran parte de su repertorio, sino que además sorprendió con más de 20 artistas invitados.

¿Qué artistas hicieron parte del concierto ‘Hecho en Medellín’ de J Balvin?

Los colombianos cumplieron su cita con J Balvin en el Estadio Atanasio Girardot, donde el artista presentó uno de los escenarios más llamativos hasta ahora, ubicado en el centro del recinto para ofrecer una mejor visibilidad a todos los asistentes.

J Balvin encendió Medellín con un invitado especial que nadie vio venir. (Foto AFP: Meg Oliphant).

Durante la noche, J Balvin interpretó gran parte de su icónico repertorio y, a medida que avanzaba el show, fue invitando a diferentes colegas para compartir el escenario y sorprender al público.

En total, más de 20 artistas se unieron a una de las noches más importantes en la carrera del cantante. Entre ellos estuvieron: Reykon, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Fainal, Nio García, Eladio Carrión, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Kris R, Lennox, Ryan Castro, Kapo, De La Ghetto, Jowell y Randy, Tito El Bambino, Maluma, Farruko, DJ Snake, Chencho, 50 Cent, Yandel, Feid y Daddy Yankee.

Con este desfile de icónicos artistas del género, J Balvin no solo celebró su regreso a Medellín, también dejó una presentación histórica que sus seguidores difícilmente olvidarán.

¿Karol G no estuvo presente en el concierto de J Balvin?

Vale la pena destacar que Karol G fue una de las artistas colombianas que brilló por su ausencia en el concierto de J Balvin. Sin embargo, este no fue impedimento para que la artista dedicara un emotivo mensaje a su gran amigo y colega previo al histórico show en vivo.

J Balvin en Colombia. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

"Hoy José hace historia en Medellín. Con tu trabajo, tus logros y tu éxito, muchos aprendimos a soñar en grande y a creer que todo podía ser posible. Te mereces pararte en ese escenario y vibrar con toda tu gente como nunca antes. Hoy medallo celebra un grande", mencionó públicamente Karol G por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram.