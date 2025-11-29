Así reaccionó Shakira al escuchar Antología en la voz de Dua Lipa

Luego de tres años de su primera visita, Dua Lipa regresó a Bogotá y se presentó en la noche del 28 de noviembre en el estadio El Campín. Su show fue tendencia. Durante el concierto, la reconocida cantante londinense de 30 años interpretó una de las canciones más icónicas de Shakira: Antología.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cómo reaccionó Shakira a la interpretación de Dua Lipa de Antología?

La artista europea sorprendió al hablar español de manera fluida, y el instante en el que interpretó la canción de la barranquillera se volvió viral en las plataformas digitales.

Dua Lipa rindió tributo a Shakira cantando “Antología” y la reacción de la artista se volvió viral. (Fotos de AFP)

El video llegó a manos de la propia Shakira, quien no dudó en compartirlo y aplaudir la interpretación de su colega. La colombiana destacó cómo la música une generaciones y continentes.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”, escribió la cantante.

¿Qué otras canciones ha cantado Dua Lipa en español?

Con el Radical Optimism Tour, Dua Lipa se ha presentado en Australia, Europa y Estados Unidos. Su última fecha será en México el 2 de diciembre.

Dua Lipa emocionó a miles al cantar en español y rendir homenaje a Shakira con “Antología”. (Foto de AFP)

Durante sus conciertos, la artista inglesa ha sorprendido a sus millones de seguidores con espectáculos en los que canta en diferentes idiomas. En cada país ha interpretado una canción emblemática y representativa del lugar; por eso eligió un clásico de Shakira, lanzado hace 30 años, en 1995, y que aún cautiva corazones.

Artículos relacionados Karol G Karol G y Feid dejan nuevas pistas sobre su relación: ¿se casaron o se separaron?

En España sorprendió al cantar Héroe y Me gustas tú; en Chile, Tu falta de querer y El duelo; en Argentina, De música ligera y Tu misterioso alguien; y en Perú, la cumbia Cariñito.

¿Qué idiomas habla Dua Lipa?

La inglesa se propuso aprender español para esta gira e incluso presentó el examen oficial GCSE, que certifica un nivel básico del idioma en el sistema educativo británico, un gesto muy aplaudido por sus seguidores hispanohablantes.

Dua Lipa sorprende al ponerse sombrero vueltiao en pleno concierto. (AFP/ Jamie McCarthy)

Aunque Dua Lipa nació en Londres, el inglés no fue el primer idioma que aprendió: sus padres son inmigrantes albanokosovares, así que creció hablando albanés.

Artículos relacionados Shakira EN VIDEO: Shakira recibe tirón de cabello de un fan durante su concierto en Chile

Hasta donde se conoce, Dua Lipa habla tres idiomas: inglés, albanés y español. Con esta gira, ha dejado claro su interés por aprender nuevas lenguas y conocer más de los países que visita.