Karol G y Feid dejan nuevas pistas sobre su relación: ¿se casaron o se separaron?

Karol G y Feid habrían dejado pistas sobre su relación a través de las redes sociales, revelando si estarían juntos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las nuevas pistas que avivan rumores de ruptura entre Karol G y Feid
Los detalles que inquietan a fans sobre Karol G y Feid. (AFP / Arturo Holmes - AFP / Romain Maurice)

En septiembre de 2025 nacieron los rumores sobre la supuesta ruptura de Karol G y Feid, quienes han mantenido absoluta reserva de qué está pasando entre ellos dos, sin embargo, ambos artistas han dejado pistas que confunden a sus seguidores, por eso, las especulaciones sobre su noviazgo no paran.

¿Karol G confirmó que sigue con Feid?

En octubre del presente año, tras varios días de que nacieran los rumores de su supuesta separación con Feid, Karol G habría revelado indirectamente que su relación con el artista continuaba.

De acuerdo con sus palabras, la paisa mencionó la canción ‘Verano rosa’, tema que canta junto a Feid, le hace sentir precisamente lo que su novio genera en ella: “como si estuviera en un verano eterno”.

Sus palabras calmaron a sus seguidores, quienes tomaron este mensaje como una confirmación de que ella sigue con el cantante, sin embargo, con el paso de los días, los rumores fueron creciendo por la distancia entre los artistas.

¿Qué ha dicho Feid sobre el fin de su relación con Karo G?

Por su lado, Feid tampoco ha mencionada nada sobre su noviazgo con Karol G, o no directamente, pues él habría dejado pistas que sus fanáticos las tomaron como una confirmación de que él sigue con su colega, pero lo mismo… nada es confirmado.

Los detalles que inquietan a fans sobre Karol G y Feid
Las nuevas pistas que avivan rumores de ruptura entre Karol G y Feid. (AFP / Giorgio VIERA - AFP / David Becker)

En octubre, el artista publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, en donde posa junto a una señal de tránsito que marca el número 13, dígito que Karol G reveló ser su favorito, por eso, su canción Verano Rosa ocupa esa posición en el álbum Tropicoqueta.

Aunque ambos se han encargado de dejar pistas, ninguno ha salido a hablar de su noviazgo, confirmando o desmintiendo los rumores, pero aún así, los internautas creen que terminaron porque en los Latin Grammy 2025, Carolina no asistió con él y tampoco lo mencionó en ningún momento.

¿Cuáles son las nuevas pistas que revelan si Karol G y Feid habría terminado?

A través de sus más recientes publicaciones, tanto Feid como Karol G han dejado el mismo emoji de cadenita, lo que ha aumentado los rumores de su relación, pues algunos creen que esto indicaría que podrían preparar algo musicalmente hablando, o que podría ser una pista de su posible matrimonio.

Sin embargo, hay quienes creen que esto no sería una coincidencia, ya que Karol G puso este mismo emoji de cadena en su último post de TikTok con el clip de su última canción ‘Única’, específicamente en la parte donde dice “sé que vas a extrañarme” y junto a ese mismo emoji, puso un corazón azul.

Una pista en redes revive rumores sobre Karol G y Feid
Las nuevas pistas que avivan rumores de ruptura entre Karol G y Feid. (AFP / Mike Coppola)

Esta supuesta pista que dejó Carolina, encendió las alarmas y generó más rumores en los que se comenta que sí habría terminado con Feid y por eso dejó la indirecta del emoji con esa parte de la canción.

Hasta el momento, todo estos son solo rumores, pues la verdad sobre su noviazgo se conocerá cuando alguno de los dos rompa el silencio.

