EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores, esta vez no por su música, sino por un accidente que ocurrió durante una presentación.

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación
Pipe Bueno sufre aparatosa caída / (Foto de AFP)

Durante una presentación reciente, Pipe Bueno compartió un video en el que se ve cómo sufre una caída en un escenario. Lejos de afectar su espectáculo, el cantante continuó con la interpretación de su tema “Noveno piso”, generando reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron su resiliencia y sentido del humor.

¿Cómo ocurrió la caída de Pipe Bueno en el escenario?

El incidente se dio mientras Andrés Felipe Giraldo Bueno, nombre real del artista, se desplazaba rápidamente por el escenario en medio de la grabación de un clip para redes sociales. Al interpretar su más reciente sencillo “Noveno piso”, en colaboración con Edén Muñoz, el cantante tropezó y cayó al suelo.

Sin embargo, rápidamente se estabilizó, mostrando que pudo manejar la situación sin interrumpir su presentación. En el video, publicado en su cuenta de Instagram, Pipe Bueno acompañó las imágenes con un mensaje que divirtió a sus fans:

“Perdón por tantas caídas, pero salud por los tóxicos que nos hacen conocer el verdadero amor. Ay, ay ay!”.

¿Qué otras caídas ha sufrido Pipe Bueno en sus presentaciones?

Pipe Bueno no es ajeno a los tropiezos en el escenario; en varias ocasiones, sus caídas se han hecho virales y generado reacciones entre sus seguidores.

En julio de 2022, durante las ferias y fiestas de Ibagué, el cantante resbaló mientras se preparaba para subir a la tarima y cayó de espaldas. Pese al incidente, se levantó rápidamente y compartió la situación en redes sociales con humor, escribiendo: “Esto es lo que se llama entrar en patineta”.

Pipe Bueno no es ajeno a los tropiezos en el escenario / (Foto de AFP)

Meses después, en diciembre de 2022, Pipe Bueno sufrió otra caída durante el Superconcierto de la Feria de Cali mientras interpretaba su éxito “Cupido falló”. Al retroceder en el escenario, tropezó con un obstáculo y cayó de manera aparatosa. Sin embargo, continúo y bromeó: “Es porque la fiesta está buena, Cali”.

Estos momentos han permitido que los seguidores de Pipe Bueno vean no solo su talento musical, sino también su cercanía y espontaneidad en el escenario, demostrando que incluso los tropiezos pueden convertirse en recuerdos compartidos y motivo de diversión entre su comunidad.

¿Cuáles son los proyectos recientes de Pipe Bueno?

Además de mantener contacto constante con sus seguidores, Pipe Bueno sigue promoviendo su música y proyectos recientes. Su tema “Noveno piso”, producido junto a Edén Muñoz e Iván Calderón, explora las diferentes fases emocionales tras una ruptura sentimental, desde la negación hasta la nostalgia y la venganza simbólica.

Pipe Bueno sigue promoviendo su música y proyectos recientes / (Foto de AFP)

Pipe Bueno, quien se mudó a México con su familia para impulsar su carrera, sigue manteniendo un vínculo cercano con su público colombiano gracias a su actividad en redes y presentaciones en vivo. La combinación de su talento musical y su capacidad para manejar este tipo de situaciones refuerza su mensaje de ‘transmitirse real’.

