Jessi Uribe explotó contra internauta que lo insultó, ¿se metió con Emilia?

El cantante Jessi Uribe no se quedó callado ante feo comentario de internauta y su respuesta genera controversia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe explotó ante comentario de internauta
Jessi Uribe se mostró molesto ante comentario de fan. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El cantante Jessi Uribe reapareció en sus redes sociales tras días de inactividad por el nacimiento de su hija Emilia, fruto de su matrimonio con Paola Jara.

¿Cuál fue el feo comentario que recibió Jessi Uribe en redes sociales?

El cantante santandereano decidió abrir una caja de preguntas en su regreso a las redes sociales para conversar e interactuar con sus seguidores.

Como era de esperarse, esta dinámica de preguntas fue aprovechada por sus seguidores para indagarle por su hija y todo lo que viven con Paola tras su nacimiento

Jessi decidió responderles a varias de las dudas de sus seguidores sobre su hija y sobre él, sin embargo, en medio de esta dinámica el artista se vio sorprendido por una fuerte crítica por parte de uno de sus seguidores.

 

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe ante mal comentario de internauta?

Un internauta le expresó a Jessi Uribe su descontento con él asegurándole que le había perdido la admiración luego de supuestamente ver actitudes egocéntricas en él.

“¿Por qué eres tan creído? Pensé que eras más humilde"

Jessi Uribe ante el comentario de uno de sus seguidores no se quedó callado y tras ver que estaba poniendo en tela de juicio su humildad y personalidad, decidió contestarle de manera directa con un polémico gesto.

El artista bumangués compartió una foto en la que se mostraba haciendo una señal de 'pistol* para dejar ver así su molestia y rechazo al comentario de su fanático.

 

¿Qué han revelado Jessi Uribe y Paola Jara de su hija Emilia?

Jessi Uribe como cualquier celebridad es de amores y odios entre las personas, sin embargo, el cantante ha dejado claro de nuevo que no permite que hablen mal de él, de los suyos o lo cuestionen.

Precisamente, el artista confesó semanas atrás del nacimiento de su hija que no le mostrarían su rostro en redes por los feos comentarios que en ocasiones recibían de personas malintencionadas.

Paola Jara decidió respetar la decisión del cantante de no revelar el rostro de su hija y por eso, durante estos días de posparto han compartido algunos detalles de su pequeña, sin dejar ver su cara.

Paola Jara enternece con foto de Emilia
Paola Jara compartió emotiva foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)
