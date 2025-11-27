Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?

La cantante Paola Jara reveló a sus millones de fanáticos que decidió guardar las células madre del cordón umbilical luego de su parto de su hija Emilia.

¿Qué son las células madre y para qué sirven?

Las células madre suelen extraerse del cordón umbilical de la bebé y la mamá para almacenarlas en bancos especializados y tenerlas por precaución para tratamientos médicos futuros que pueda requerir la hija.

¿Qué dijo Paola Jara sobre guardar células madre?

La artista contó en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, que decidió realizar este procedimiento para beneficiar la salud futura de su pequeña, fruto de su matrimonio con el cantante de música popular Jessi Uribe.

"Son consideradas un respaldo para la vida y al conservar estas células madre estamos dejando una opción de salud para nuestra familia porque en algún momento podría utilizarse para terapias de enfermedades graves o incluso en terapias regenerativas que hoy se están investigando", señaló.

Indicó que, con ayuda de profesionales y expertos en el área supo que dicho proceso no tenía ningún riesgo ni para ella ni para su bebé porque lo realizan justo después del pinzamiento del cordón umbilical.

Tras su revelación, muchos internautas comenzaron a interrogarla al respecto y otros resaltaron la gran madre que ha estado siendo para su bebé, demostrando lo preocupada y lo mucho que ha averiguado al respecto para que su bebé crezca sana.

Por ahora, la artista ha dado a conocer algunos detalles de cómo ha sido esta nueva etapa en su vida al lado del bumangués, donde los dos se han mostrado muy enamorados y emocionados de poder conocer a su bebé.

También han confesado que no han logrado descansar muy bien, pero han expresado lo felices que han estado desde la llegada de la niña.

Mientras tanto, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ellos en este nuevo proceso y de cuándo retomarán sus labores con la música, con la que tanto suelen enamorar a sus fanáticos en diferentes partes del mundo.