Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos, cuenta cómo fue su pedida de mano en Italia

Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos 3, compartió cómo fue su pedida de mano con El Flaco Solórzano en Venecia y habló sobre los próximos pasos tras su compromiso. La actriz, quien lleva más de 11 años de relación con Fernando Solórzano, narró los detalles del emotivo momento.

¿Lorena Altamirano se casará con El Flaco Solórzano?

Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos 3, relató que El Flaco Solórzano preparó la pedida de mano de manera sorpresa, bajo el famoso Puente de los Suspiros.

“Me pidieron la mano en un lugar hermoso, divino, mágico: Venecia, Italia”, comentó la actriz.

Lorena Altamirano se comprometerá con El Flaco Solórzano / (Foto del Canal RCN)

Señaló que fue un momento lleno de emoción, y que la elección del lugar no fue casual: se llevó a cabo en este lugar porque se trata de un espacio reconocido por su simbolismo romántico, donde las parejas confirman su amor con un gesto afectuoso.

La actriz destacó la tranquilidad y el respeto que caracteriza a su pareja, atributos que considera fundamentales para su relación. Lorena expresó que su compromiso reafirma la estabilidad y el afecto que comparten día a día, y que este capítulo marca un nuevo paso en su historia juntos.

¿Qué planes tiene Lorena Altamirano tras su compromiso con El Flaco Solórzano?

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la boda, Lorena Altamirano adelantó que la ceremonia será privada y centrada en familiares y amigos cercanos. La actriz destacó que desea un ritual cerrado, con sus personas queridas y que los quieren a ellos.

Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano anuncian su compromiso / (Fotos del Canal RCN)

Subrayó que, además de la celebración, el compromiso también implica seguir apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Los internautas destacan que la pareja está enfocada en organizar un evento que refleje su relación y sus valores, sin prisas y priorizando la privacidad del momento.

¿Lorena Altamirano estará en La casa de los famosos 3?

Lorena, de 35 años, es aspirante a La casa de los famosos 3 y planea llevar a la casa su carácter firme, humor y buena energía. La actriz reconoce que, en situaciones tensas, puede mostrar su faceta más directa, aunque siempre con límites claros.



La actriz expresa que su participación busca inspirar a otras mujeres a ocupar espacios con seguridad y determinación. Su carácter fuerte y su personalidad han llamado la atención de los internautas, quienes desde ya, se encuentran votando por su favorita.

Si ya tienes la tuya, puedes apoyarla a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 pm.