Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos, cuenta cómo fue su pedida de mano en Italia

Lorena Altamirano cuenta cómo Fernando, El Flaco Solórzano, le pidió compromiso en Venecia y adelanta detalles de su boda.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Lorena Altamirano cuenta cómo Fernando, El Flaco Solórzano, le pidió compromiso en Venecia
Lorena Altamirano narra cómo fue el emotivo momento en Italia / (Fotos del Canal RCN)

Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos 3, compartió cómo fue su pedida de mano con El Flaco Solórzano en Venecia y habló sobre los próximos pasos tras su compromiso. La actriz, quien lleva más de 11 años de relación con Fernando Solórzano, narró los detalles del emotivo momento.

Artículos relacionados

¿Lorena Altamirano se casará con El Flaco Solórzano?

Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos 3, relató que El Flaco Solórzano preparó la pedida de mano de manera sorpresa, bajo el famoso Puente de los Suspiros.

“Me pidieron la mano en un lugar hermoso, divino, mágico: Venecia, Italia”, comentó la actriz.

¿Lorena Altamirano se casará con El Flaco Solórzano?
Lorena Altamirano se comprometerá con El Flaco Solórzano / (Foto del Canal RCN)

Señaló que fue un momento lleno de emoción, y que la elección del lugar no fue casual: se llevó a cabo en este lugar porque se trata de un espacio reconocido por su simbolismo romántico, donde las parejas confirman su amor con un gesto afectuoso.

La actriz destacó la tranquilidad y el respeto que caracteriza a su pareja, atributos que considera fundamentales para su relación. Lorena expresó que su compromiso reafirma la estabilidad y el afecto que comparten día a día, y que este capítulo marca un nuevo paso en su historia juntos.

Artículos relacionados

¿Qué planes tiene Lorena Altamirano tras su compromiso con El Flaco Solórzano?

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la boda, Lorena Altamirano adelantó que la ceremonia será privada y centrada en familiares y amigos cercanos. La actriz destacó que desea un ritual cerrado, con sus personas queridas y que los quieren a ellos.

¿Qué planes tienen Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano?
Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano anuncian su compromiso / (Fotos del Canal RCN)

Subrayó que, además de la celebración, el compromiso también implica seguir apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Los internautas destacan que la pareja está enfocada en organizar un evento que refleje su relación y sus valores, sin prisas y priorizando la privacidad del momento.

Artículos relacionados

¿Lorena Altamirano estará en La casa de los famosos 3?

Lorena, de 35 años, es aspirante a La casa de los famosos 3 y planea llevar a la casa su carácter firme, humor y buena energía. La actriz reconoce que, en situaciones tensas, puede mostrar su faceta más directa, aunque siempre con límites claros.


La actriz expresa que su participación busca inspirar a otras mujeres a ocupar espacios con seguridad y determinación. Su carácter fuerte y su personalidad han llamado la atención de los internautas, quienes desde ya, se encuentran votando por su favorita.

Si ya tienes la tuya, puedes apoyarla a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 pm.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juliana Casali recordó un difícil momento de su vida La casa de los famosos

Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos, recordó un momento difícil de su vida

Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos, recordó una situación que la obligó a cambiar su vida y la de su familia.

Catherine Mira, aspirante a La casa de los famosos, narró un episodio de brujería La casa de los famosos

Catherine Mira habla del extraño episodio que afectó su salud y tranquilidad: “Sentí que me quemaba”

La actriz Catherine Mira, aspirante a La casa de los famosos, narró un episodio de maleficios que afectó su salud y a su hijo recién nacido.

Naty Ortiz habla de los momentos que marcaron su vida por completo La casa de los famosos

Naty Ortiz, aspirante a La casa de los famosos 3, recuerda los duros momentos que marcaron su vida

La actriz Naty Ortiz relató cómo las acusaciones sin pruebas y una compleja relación personal impactaron su vida y su carrera.

Lo más superlike

Lorena Altamirano revela qué la inquieta en La casa de los famosos Talento nacional

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en La casa de los famosos

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en caso de llegar a ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Talento internacional

Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

Shakira crea coreografía a ritmo de su canción para Zootopia 2 Shakira

Shakira causa sensación al bailar y crear coreografía de su canción en Zootopia 2: “Happy”

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn