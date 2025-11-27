Naty Ortiz, aspirante a La casa de los famosos 3, recuerda los duros momentos que marcaron su vida

Al ser anunciada como parte del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3, Naty Ortiz volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Los internautas recordaron algunos momentos complejos que la actriz ha compartido sobre su vida y retomaron fragmentos de su testimonio para debatirlos nuevamente.

¿Cuáles fueron las acusaciones contra Naty Ortiz?

Todo empezó cuando Naty Ortiz fue mencionada en una transmisión en vivo como presunta participante en un ataque contra el creador de contenido conocido como Alofoke. Según relató el influencer, el hecho habría ocurrido después de asistir a la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

En su versión, aseguró que detrás de lo ocurrido, estaría el artista Tekashi 6ix9ine y que la persona al volante del vehículo era “una tal Nataly Ortiz”. La actriz asegura que no recibió detalles sobre cómo o por qué su nombre se relacionó con ese suceso.

Naty Ortiz se vio involucrada en acusaciones legales

Posteriormente, el periodista Pedro Palermo afirmó que la involucrada era colombiana. Mostró el perfil de Instagram de la actriz y aseguró que ella conducía un carro azul. Ortiz explicó que no conocía a los mencionados y que ver su imagen compartida sin pruebas la sorprendió.

La actriz pidió explicaciones directamente a quienes la mencionaron. Nunca recibió respuesta por parte del creador de contenido, mientras que el periodista se comunicó con ella para disculparse públicamente y retirar imágenes. Naty expresó que la acción no fue suficiente, pues el daño a su nombre ya estaba hecho.

¿Cuál es la historia de Naty Ortiz y su expareja?

Naty también ha hablado sobre otro momento que impactó su vida, tras una relación sentimental. Conoció a su expareja a través de una amiga y, según su relato, la relación inició con detalles y atenciones. Con el tiempo, el hombre ejerció control sobre ella, instalando cámaras y micrófonos en su vivienda y alejándola de su círculo cercano.

Ortiz relató que el hombre le dijo estar atravesando una crisis económica. Ella decidió apoyarlo: le entregó sus ahorros, su vehículo, tarjetas de crédito y asumió préstamos a su nombre. Cuando terminó la relación, él desapareció sin saldar deudas.

Naty enfrentó un gran cambio en su vida tras una relación sentimental

La actriz quedó sin recursos y se vio obligada a empeñar joyas y aceptar ayuda de amistades para cubrir todos sus gastos básicos.

La situación se agravó cuando, de acuerdo con su testimonio, el hombre intentó impedir su cercanía con él. A raíz de ello, Ortiz señaló que siente temor por declaraciones que su expareja le habría hecho si ella procedía judicialmente.

¿Naty Ortiz estará en La casa de los famosos 3?

Naty Ortiz es parte del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3. Se describe como una mujer que no descansa hasta lograr sus objetivos. Afirma que quiere representar a quienes se han levantado después de momentos adversos, a quienes sueñan en grande y entienden que la autenticidad es un recurso para avanzar.

Cuenta con una amplia comunidad de seguidores y comparte contenidos relacionados con su carrera actoral y experiencias personales. En redes, algunos usuarios resaltan su forma de narrar vivencias y de conectar con quienes la siguen, lo que consideran un factor que podría influir en su desempeño dentro del formato.



La expectativa por conocer a la próxima integrante del reality mantiene activa la conversación en redes, y muchos usuarios ya participan en la votación. Para hacerlo, puedes ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com, dirigirte a la sección de votaciones y seleccionar a tu aspirante favorita.

El proceso estará disponible hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 p.m, y podrás votar cada cuatro horas para apoyar a quien consideres merece llegar a la competencia.