Catherine Mira habla del extraño episodio que afectó su salud y tranquilidad: “Sentí que me quemaba”

Catherine Mira compartió un relato sobre un periodo de su vida en el que, tras el nacimiento de su hijo, vivió situaciones que atribuye a trabajos realizados por terceros. El tema salió a la luz durante una entrevista con un programa de entretenimiento, donde explicó cómo los hechos afectaron su salud física y la tranquilidad de su hogar.

¿Qué contó Catherine Mira sobre su caso de brujería?

Antes de describir sus síntomas, Mira recordó que, en esa etapa de maternidad, su hijo comenzó a despertarse a las 2:00 a.m cada noche. Lo alimentaba y, al despertar en la mañana, encontraba marcas en el cuerpo del menor. Comentó que médicos revisaron al bebé, y las marcas desaparecían sin que hubiese una explicación clara sobre su origen.

Los hechos comenzaron meses después del parto. Según su relato, el hecho se extendió hasta impactar directamente su estado de salud.

“Eso fue en el año 2001, y en esa época yo empecé a estar cada vez más enferma. Tenía muchos dolores de cabeza y me encontraron un tumor en la cabeza, y estaba muy grande”.

Catherine Mira recordó una compleja etapa de su vida / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

La situación no solo se limitó a los síntomas médicos. Relató que un sacerdote le indicó que lo que estaba enfrentando correspondía a “males impuestos”. Según comentarios de la actriz, el religioso señalaba que algunos padecimientos pueden verse como enfermedades físicas, pero tendrían un origen generado por terceros.

Semanas después enfrentó episodios de dolor intenso en el estómago, que le impedían hablar. La actriz describió que sentía presión en el abdomen y, en un momento de crisis, pidió ayuda a su madre. La actriz recuerda que le aplicaron agua bendita y, seguido a ello, experimentó un alivio temporal.

“En ese momento mi mamá me pone algo que me empieza a quemar, yo pensé que era alcohol y me dijo que era agua bendita“, añadió.

¿Por qué Catherine Mira decidió irse del país?

La actriz señaló que su madre le recomendó salir de Colombia con su hijo para cerrar la etapa. En sus primeros meses en Barcelona, asistía a exámenes frecuentes y, según su testimonio, empezó a sentirse mejor. Indicó que, tras realizarle unas pruebas médicas, los especialistas no encontraron señales del tumor.

Catherine Mira tuvo que irse de Colombia por un tiempo / (Foto de Freepik)

Expresó que el episodio la llevó a reforzar su vida espiritual. Afirmó que comenzó a orar frecuentemente y que esto ayudó a disminuir la rabia que sentía por lo ocurrido. Con el tiempo pudo retornar al país. Su prioridad fue enfocarse en su bienestar y el de su hijo, dejando atrás ese periodo para continuar su vida personal y profesional.

¿Catherine Mira estará en La casa de los famosos 3?

Catherine conforma el sexto grupo de aspirantes que quieren ingresar a La casa de los famosos. A sus 44 años, es reconocida por ser actriz y presentadora. Su particular forma de ser ha generado que sea recordada por los internautas como una mujer a la que le interesa que “hablen mal o bien, pero que hablen”.

Se describe a sí misma como una mujer muy querida y tierna, resaltando que ese humor tiene límites cuando la sacan de sus casillas. Afirma que, si entra al reality, los televidentes podrán gozar del drama y las estrategias que usará para ‘desenmascarar’ a los otros participantes.



Las votaciones para definir al sexto habitante de La casa de los famosos, ya están abiertas. A medida que crece la expectativa por la próxima temporada, los internautas muestran preferencia por ciertos aspirantes. Si ya definiste el tuyo, puedes expresarlo mediante tu voto.

Para participar, ingresa a lacasadelosfamososcolombia.com, accede a la sección de votaciones y selecciona al aspirante que quieras. El proceso estará disponible hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 p. m., y es posible votar cada cuatro horas.