Murió expareja de Eugenio Derbez y mamá de Aislnn Derbez; esto se sabe

La actriz Aislnn Derbez, hija del reconocido actor Eugenio Derbez, confirmó el fallecimiento de su mamá Gabriela Michel a sus 65 años.

¿De qué murió Gabriela Michel, expareja de Eugenio Derbez?

La mexicana Aislnn Derbez compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 13 millones de seguidores, un comunicado en el que habló de la lamentable partida de su madre a causa de un infarto.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto", escribió.

Además, aprovechó para agradecer por todo le cariño que le han manifestado en este momento tan difícil para ellos en familia y les pidió respeto y espacio con este proceso.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido (...) En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado", agregó.

Tras su publicación, sus fanáticos le siguen demostrando todo su apoyo, cariño, condolencias y sentido pésame tras esta pérdida tan fuerte en su vida.

Varios colegas también se han pronunciado despidiendo a la reconocida actriz.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Michel nació el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México y dedicó su vida al doblaje y la locución.

Uno de sus doblajes más reconocidos fue hacer la voz de Samantha Jones, papel interpretado por Kim Cattrall, en la exitosa producción "Se* and the City".

Fue la primera esposa del actor Eugenio Derbez, con quien tuvo a la actriz Aislinn Derbez y con quien fundó una escuela de actuación y danza la cual decidieron nombrar "Escuela Derbez-Michel".

Después de separarse del actor mexicano volvió a darse una oportunidad en el amor con el locutor y actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia IA reveló quién ganaría la FINAL de MasterChef Celebrity 2025

Por su parte, el actor Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto, siendo sus más recientes publicaciones su aparición en un evento en México junto a varios de sus colegas.