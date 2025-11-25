Cintia Cossio causó sensación mostrando a su bebé jugar con un ‘cactus’: “¿Qué le estará contando?”

La influenciadora Cintia Cossio sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar un tierno y divertido momento con su pequeño bebé.

¿Cómo reaccionó el bebé de Cintia Cossio al cactus bailarín?

La creadora de contenido compartió un video en el que aparece jugando con el famoso juguete del “cactus bailarín”, un artículo que se ha vuelto viral en redes por moverse al ritmo de los sonidos y gestos que hacen quienes lo rodean.

En la grabación, El pequeño quien está en la cama mientras el cactus comienza a imitar los movimientos que hace, creando una escena que rápidamente enterneció a sus fans.

El bebé no solo se llevó todas las miradas de los seguidores, sino que su reacción ante el juguete generó ternura. El pequeño le “sigue la conversación” al cactus, como si el juguete realmente entendiera lo que él dice.

El tierno momento del bebé de Cintia Cossio con el cactus bailarín. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio al ver a su bebé jugando con el cactus?

Sin duda, la reacción de Cintia Cossio fue inevitable. La influencer se mostró intrigada al ver cómo su bebé interactuaba con el juguete: “¿Qué le estará contando Lorenzo al señor Cactus?”

Desde que nació, Lorenzó siempre ha sido una sensación en redes. El pequeño, de tan solo dos meses, nació en septiembre y su nacimiento fue anunciado por la misma Cintia Cossio junto a su esposo Jhoan López en redes sociales, con quien mantiene una larga relación.

Lorenzó es fruto del amor de la pareja. Después de haber estado separados por un tiempo, decidieron darse una nueva oportunidad y retomar su relación.

Antes de Lorenzo, la pareja ya tenía un hijo de 10 años, Thiago, quien recientemente también apareció en un video compartido por la influencer antioqueña, mostrando otro momento, sin embargo, en esta ocasión fue una singular broma de su hermano Yeferson.

En este video, se ve a la influencer preocupada por una supuesta transacción bancaria, mientras el pequeño también parece inquieto ante la noticia, que no fue más que una de las bromas pesadas del influencer antioqueño.

Por lo pronto, Cintia se ha mostrado ayudando a su mamá y a una fundación, preparando comida para personas vulnerables de la ciudad.